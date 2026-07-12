MotoGP-Live-Ticker Sachsenring: Bleiben Martin und Aprilia Tabellenführer?

Für das in der Saison 2026 in der Königsklasse bestimmende Aprilia-Werksteam verdunkelte sich der MotoGP-Himmel über dem Sachsenring. Ein heftiger Sturz von Marco Bezzecchi, der den vierfachen GP-Sieger der Kampagne mit zertrümmertem Schlüsselbein zurückließ, setzt dem Aprilia-Erfolgsprojekt arg zu – und auch Jorge Martin kann am Sachsenring nicht mit der Spitze mithalten. Vor dem Deutschland-GP ist die WM-Führung akut in Gefahr. Nur 23 Punkte trennen die Top 4 und auch Marc Marquez hat als neuer Sprint-Chef längst wieder in den WM-Kampf eingegriffen.

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Der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet vom Sachsenring und verrät, ob der Liqui-Moly-Grand-Prix von Deutschland einen neuen Tabellenführer liefert.