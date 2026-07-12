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MotoGP-Live-Ticker Sachsenring: Bleiben Martin und Aprilia Tabellenführer?

Der elfte GP der Saison 2026 gleicht einem Neustart, wenn es um die Vorherrschaft in der MotoGP geht. Nach dem Sieg von Marc Marquez im Sprint und dem Aus von Marco Bezzecchi ist die WM wieder offen.

MotoGP

Vor der Sommerpause wird auf dem Sachsenring um die WM-Führung gekämpft
Vor der Sommerpause wird auf dem Sachsenring um die WM-Führung gekämpft
Foto: Gerhard Schiel
Vor der Sommerpause wird auf dem Sachsenring um die WM-Führung gekämpft
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

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Für das in der Saison 2026 in der Königsklasse bestimmende Aprilia-Werksteam verdunkelte sich der MotoGP-Himmel über dem Sachsenring. Ein heftiger Sturz von Marco Bezzecchi, der den vierfachen GP-Sieger der Kampagne mit zertrümmertem Schlüsselbein zurückließ, setzt dem Aprilia-Erfolgsprojekt arg zu – und auch Jorge Martin kann am Sachsenring nicht mit der Spitze mithalten. Vor dem Deutschland-GP ist die WM-Führung akut in Gefahr. Nur 23 Punkte trennen die Top 4 und auch Marc Marquez hat als neuer Sprint-Chef längst wieder in den WM-Kampf eingegriffen.

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Der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet vom Sachsenring und verrät, ob der Liqui-Moly-Grand-Prix von Deutschland einen neuen Tabellenführer liefert.

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