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Malaysia: Joan Mir (Honda) gibt nach sieben Wochen sein Comeback

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Sepang International Circuit. Nachdem Joan Mir zuletzt vier Grands Prix auslassen musste, will er in Malaysia wieder auf seine Honda steigen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Joan Mir bereitet sich auf sein Comeback vor
Joan Mir bereitet sich auf sein Comeback vor
Foto: Joan Mir
Joan Mir bereitet sich auf sein Comeback vor
© Joan Mir

Im Artikel erwähnt

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Aufgrund einer mysteriösen Erkrankung – die Diagnose wurde bis heute nicht genannt – musste Joan Mir die Grands Prix in Österreich, Japan, Indonesien und Australien auslassen. Für ihn wurden bei den ersten drei Events mit Takaaki Nakagami, Somkiat Chantra und Aleix Espargaro insgesamt drei Ersatzfahrer aufgeboten. In Australien stand keiner der drei zur Verfügung. Da auf Phillip Island auch Luca Marini krankheitsbedingt fehlte, war das Honda-Werksteam im Sprintrennen am Samstag mit keinem Motorrad am Start. Aufgrund der Absage des Hauptrennens, blieb den Japanern am Sonntag eine weitere Schmach erspart.

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Mittlerweile steht fest, dass Joan Mir am kommenden Wochenende zurückkehren wird. Nach knapp sieben Wochen will der Mallorquiner beim Großen Preis von Malaysia sein Comeback geben. Kürzlich postete Mir Fotos und Videos von ihm beim Flat-Track-Training in seiner spanischen Heimat. Dazu schrieb er: «Wir sehen uns in Malaysia.»

«Es war keine einfache Zeit, und ich möchte mich bei allen in meinem Umfeld dafür bedanken, dass sie mir geholfen haben, konzentriert zu bleiben und auf das Endziel hinzuarbeiten», meinte der Spanier am Dienstag in einem offiziellen Statement. «In der vergangenen Woche konnte ich ein wenig mit verschiedenen Motorradtypen fahren, und die Ärzte haben mir grünes Licht für die Rückkehr gegeben. Ich freue mich sehr darauf, das Team wiederzusehen und zu erfahren, was wir in diesen letzten Rennen des Jahres erreichen können.»

Im Artikel erwähnt

Honda-Werksteam in Sepang wieder vollständig?

Der Sepang International Circuit könnte ein guter Ort für die Rückkehr des MotoGP-Weltmeisters von 2020 sein. Letztes Jahr raste er dort mit der Honda RC213V auf das Podest. «Sepang ist eine Rennstrecke, die für mich und für uns als Honda mit guten Erinnerungen verbunden ist, und ich halte es für die richtige Entscheidung, auf einer so vertrauten Strecke zurückzukehren», ergänzte Joan Mir. «Das Wichtigste an diesem Wochenende ist, wieder auf das Motorrad zu steigen, den Anschluss zum Team wiederzufinden und mein Gefühl zu überprüfen.»

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Bis es in Malaysia am Freitag mit dem ersten freien Training los geht, dürfte sich auch Luca Marini wieder erholt haben. Laut Honda befindet sich der Italiener auf dem Weg der Besserung. Finale Klarheit über seine Teilnahme am Malaysia-GP soll der medizinische Check am Donnerstag bringen. Die Chancen stehen aber gut, dass die Fans am Wochenende beide Honda-Werksfahrer in Aktion sehen werden.

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