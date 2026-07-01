MotoGP-Kalender: Malaysia verlängert Vertrag mit der Motorrad-WM bis 2031

Inmitten der Verkündung der Fahrerverträge für 2027 wurde der Vertrag mit dem Sepang International Circuit um fünf Jahre verlängert. So wird die MotoGP-WM bis zumindest 2031 in Malaysia zu Gast sein.

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«Wir freuen uns sehr, dass die Regierung auf der Kabinettssitzung am 15. April 2026 die Verlängerung der MotoGP in Malaysia von 2027 bis 2031 uneingeschränkt genehmigt hat», sagte Dr. Mohammed Taufiq Joharim, Minister für Jugend und Sport in Malaysia. «Diese Verlängerung geht über die Sicherung des Platzes Malaysias im globalen MotoGP-Kalender hinaus. Sie spiegelt unser Engagement wider, Malaysias Position als führendes Motorsport-Reiseziel zu stärken und gleichzeitig Chancen durch Wirtschaftswachstum, Talentförderung und Branchenausbau zu schaffen. Noch wichtiger ist, dass die MotoGP in Malaysia zu einer Plattform geworden ist, die die Malaysier zusammenbringt, unseren Nationalstolz stärkt und seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1991 nach wie vor Malaysias am längsten bestehende internationale Sportveranstaltung ist.»

MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta ergänzte: «Malaysia ist ein wichtiger Markt für die MotoGP, wo wir eine starke Fangemeinde haben und die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der MotoGP von Jahr zu Jahr zunehmen sehen. Nun wollen wir beides exponentiell ausbauen. Sepang ist ein fantastischer Standort für unseren Sport – gut angebunden an eine der wahrhaft globalen Städte der Welt: Kuala Lumpur, die Gastgeberstadt für unseren unvergesslichen Saisonauftakt 2026. Großartige Rennen, lokale Begeisterung und internationale Anziehungskraft sorgen jedes Jahr in Malaysia für ein unvergessliches Event, und wir freuen uns darauf, bis 2031 dorthin zurückzukehren.»

Dass der Vertrag verlängert wurde, ist keine Überraschung. Mit seiner Nähe zur Metropole Kuala Lumpur passt der Sepang International Circuit zur Neuausrichtung der MotoGP unter Liberty Media. Die Große Preis von Malaysia zieht in dem Rennsport-begeisterten Land jährlich viele Fans an. Die Ausgabe 2025 verzeichnete mit insgesamt 190.977 Zuschauern den höchsten Besucherandrang in der Geschichte der asiatischen Rennstrecke. Zudem findet dort traditionsgemäß Anfang Februar der erste MotoGP-Test des Jahres statt.

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Die Rennstrecke ist rund 50 km südlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelegen. Sie ist 5,543 km lang und weist fünf Links- und zehn Rechtskurven auf. Die längste Gerade misst 920 m. Der erfolgreichste Fahrer in Sepang ist mit sechs Siegen in der Königsklasse MotoGP-Legende Valentino Rossi. 2025 konnte Vizeweltmeister Alex Marquez den Grand Prix gewinnen.