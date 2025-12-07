Weiter zum Inhalt
MotoGP-Manager Dan Rossomondo verlässt die Dorna

Nach nur gut drei Jahren ist die Zeit von MotoGP-Manager Dan Rossomondo bei MotoGP-Promoter Dorna beendet. Der US-Amerikaner verlässt sein Amt bereits im Januar 2026.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Dan Rossomondo
Dan Rossomondo
Foto: Gold & Goose
Dan Rossomondo
© Gold & Goose

Personelle Veränderungen in der MotoGP: Dan Rossomondo, bislang CCO (Chief Commercial Officer) bei MotoGP-Promoter Dorna, wird die Rennserie im Januar 2026 verlassen, wie die Rennserie offiziell mitteilte. Rossomondo werde Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta und dessen Team in der Übergangsphase aber noch beratend zur Seite stehen. Wer auf Rossomondo folgt, ist noch nicht bekannt.

Rossomondo erklärt sein Aus wie folgt: «Ich möchte Carmelo und dem Team für ihre Unterstützung in den letzten drei Jahren danken. Es hat mir großen Spaß gemacht, diesen fantastischen Sport kennenzulernen, und ich bin ein echter Fan geworden. Auch in Zukunft werde ich von den USA aus den weiteren Erfolg dieses Sports verfolgen, da ich nach Hause zurückkehre, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.»

Die Rückkehr in die Heimat USA also. Rossomondo war im Frühjahr 2023 in die MotoGP gekommen und seitdem für TV-Rechte, kommerzielle Partnerschaften und Digitales zuständig. Nun kehrt der US-Amerikaner zurück in seine Heimat. Bereits vor seiner Zeit in der MotoGP arbeitete er in den USA, arbeitete jahrelang für die Top-Basketball-Liga NBA, war zuletzt für Partnerschaften und Medien zuständig.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta: «Dan hatte einen wichtigen Anteil an unserer kommerziellen Entwicklung und war ein vertrauenswürdiges Mitglied unseres Führungsteams. Wir sind dankbar für sein Engagement und den positiven Einfluss, den er auf den Sport hatte. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

