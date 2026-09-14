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Sprit reichte fast nicht – Fernandez hatte dasselbe Problem wie Quartararo

Raul Fernandez (Trackhouse) hatte im MotoGP-Rennen in Misano alle Hände voll zu tun, um mit seiner Aprilia ins Ziel zu kommen. Wie bei Quartararo (Yamaha), wäre auch ihm fast der Sprit ausgegangen.

MotoGP

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Während Aprilia-Ass Marco Bezzecchi beim gesamten MotoGP-Wochenende in Misano einen unglaublichen Speed hatte und bis zu seinem Ausfall im Grand Prix in allen Sessions zusammen mit Marc Marquez (Ducati) den Ton angab, war Raul Fernandez nicht dazu in der Lage, ganz vorne mitzukämpfen. Im Qualifying reichte es für den Trackhouse-Piloten nur für den zehnten Startplatz. Im Sprintrennen überquerte er die Ziellinie hinter Pedro Acosta (KTM) auf Rang 7.

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Im Grand Prix konnte sich Fernandez, was die Pace angeht, nicht steigern. Am Ende wurde er mit 18,252 Sekunden Rückstand auf Sieger Marc Marquez Sechster. Mehr war nicht drin, er hatte mit seiner RS-GP im Rennen über 27 Runden gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen.

«Das Rennen war für mich mental herausfordernd. Am Samstag wussten wir nach dem Sprint, dass uns am Sonntag der Vorderreifen Sorgen bereiten würde. Es hat dann aber auch mein Hinterreifen überhitzt und ich musste darauf achten, dass der Treibstoff bis zum Ende des Rennens reicht», zählte der Spanier auf. «Ab der zweiten oder dritten Runde habe ich angefangen, das zu managen. Das war sehr schwierig, denn wir hatten nicht erwartet, dass der Sprit so knapp werden würde. Zur Mitte des Rennens wusste ich nicht, wo ich Treibstoff sparen könnte. Für mich war es deshalb mental schwierig. Ich musste überleben und auf die Reifen und den Spritverbrauch achten.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in San Marino
© Gold & Goose

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Fernandez: «Ursache lag im Qualifying»

Fernandez analysierte nach dem Rennen, weshalb er überhaupt in diese Lage kam. «Ich denke, dass die Ursache dafür im Qualifying lag. Denn wenn du dich im Rennen vorarbeiten und so pushen musst – in den ersten drei oder vier Runden habe ich viel Benzin verbraucht sowie Vorder- und Hinterreifen auf der rechten Flanke stark beansprucht, um zu überholen. Das war der Schlüssel in meinem Rennen. Wie auch immer, in derartigen Rennen musst du das Maximum aus dem Bike herausholen. Mit dem Resultat bin ich ganz zufrieden, nicht aber mit meiner Pace und wie ich mir das Rennen einteilen musste. Es Teil des Prozesses. In vier Tagen werde ich wieder auf dem Motorrad sitzen und wir starten von null.»

TV-Programm

Auch Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hatte Probleme, um mit dem vorhandenen Sprit mit seiner M1 über die Renndistanz von 27 Runden zu kommen. Ein generelles Problem in Misano? «Ich weiß es nicht, wir hatten das nicht erwartet. Als ich in der Startaufstellung stand, nahm ich mir vor, den Vorderreifen auf der rechten Flanke zu schonen», grübelte Fernandez. Hatte er eine Warnung auf dem Dashboard wegen dem Treibstoff? «Ja, wir bekommen das angezeigt auf dem Bike. Wir haben drei verschiedene Mappings zur Verfügung – ab der dritten Runde war ich mit dem Mapping unterwegs, bei dem der Spritverbrauch am geringsten war. Das reichte aber nicht aus. Ich war am Limit. Die kleinen Dinge machen in der MotoGP den Unterschied aus. Wir müssen das akzeptieren, das Resultat war aber kein vollkommenes Desaster. Ein Top-6-Ergebnis ist gut, aber ich bin nicht glücklich darüber, dass ich Probleme hatte, die ich so nicht erwartet hatte. Und ich war nicht happy mit meiner Pace – zur Rennmitte hatte ich einige Runde, wo ich eine 1:31,5 min oder eine 1:31,6 min gefahren bin. Direkt danach war ich zurück im 1:32er-Bereich.»

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Team

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

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Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

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Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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23

27

+20,858

1:31,258

8

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Honda HRC Castrol

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