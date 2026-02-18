Weiter zum Inhalt
MotoGP-Moderation bei ServusTV: Nicole Oberlechner löst Eve Scheer ab
In der Live-Berichterstattung des österreichischen Privatsenders ServusTV gibt es für die MotoGP-Saison 2026 eine personelle Änderung bei den Moderatorinnen im On-Air-Team.
MotoGP
Nicole Oberlechner ist die neue MotoGP-Moderatorin neben Alina MarziNicole Oberlechner ist die neue MotoGP-Moderatorin neben Alina MarziFoto: ServusTV
Nicole Oberlechner ist die neue MotoGP-Moderatorin neben Alina Marzi© ServusTV
Die neue MotoGP-WM-Saison startet bereits Ende Februar auf dem Chang International Circuit von Buriram. In Österreich werden die Rennen der Motorrad-WM wie zuletzt vom Privatsender ServusTV frei und kostenlos in die Haushalte geliefert. In Deutschland ist der Pay-TV-Sender Sky Sport wieder Hauptrechteinhaber. Zudem überträgt DF1 zwölf der insgesamt 22 Rennen live und kostenlos – der Sender übernimmt bei diesen Rennen direkt das Signal von ServusTV.
Bei ServusTV werkt auch in der Saison 2026 wieder weitgehend die bewährte On-Air-Crew. Eine Änderung gibt es jedoch: Nicole Oberlechner wird die langjährige Moderatorin Eve Scheer ablösen. Oberlechner ist seit Jahren Mitglied der ServusTV-Sportredaktion und moderiert unter anderem die Sendung «Sport Aktuell». Oberlechner ist in Innsbruck geboren und in Oberbayern aufgewachsen – ihre Eltern stammen aus Tirol. Ihre Medien-Laufbahn startete sie 2006 mit einem Volontariat bei einem Regionalsender in Ulm. Vor ServusTV war sie zwei Jahre für Sky tätig. Bei ServusTV (seit 2013) absolvierte Oberlechner in den vergangenen Jahren Einsätze beim Red Bull Erzbergrodeo, beim Wings for Life World Run, beim Tennis, dem Americas Cup und bei der DTM.
Aufteilung zwischen Nicole Oberlechner und Alina Marzi Eve Scheer war sieben Saisons lang Bestandteil der Crew in der MotoGP-WM bei ServusTV, wechselte sich bei ihren Einsätzen anfangs mit Andrea Schlager und später mit Alina Marzi ab. Zur Erinnerung: Marzi übernahm ihrerseits die Agenden vor einigen Jahren von ihrer Kollegin Andrea Schlager, die mittlerweile für ServusTV ausschließlich in der Formel 1-WM tätig ist. Die Aufteilung der Live-Einsätze zwischen Oberlechner und Marzi in der MotoGP soll im gleichen Verhältnis wie davor zwischen Marzi und Scheer erfolgen.
  • Vergangen
    Sepang Testing 2026
    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Buriram Testing
    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
