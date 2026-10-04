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Doppelsieger Pecco Bagnaia stürzte ab: «Das ganze Wochenende wie unmöglich»

Vor einem Jahr gewann Francesco Bagnaia in Motegi beide MotoGP-Rennen. In diesem Jahr wurde er im Grand Prix Achter, 20 sec hinter Ducati-Teamkollege Marc Marquez – er steht vor einem Rätsel.

MotoGP

Pecco Bagnaias Körpersprache sagt alles
Pecco Bagnaias Körpersprache sagt alles
Foto: gold & goose
Pecco Bagnaias Körpersprache sagt alles
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Am Samstag hatte Pecco Bagnaia den Sprint in der letzten Runde mit zerfetztem Hinterreifen an der Box beendet. Dabei ist Motegi eigentlich sein Terrain: Die letzten beiden Grands Prix in Japan gewann der Ducati-Werksfahrer, 2025 führte er das lange Rennen von Anfang bis Ende an und hatte auch im Sprint triumphiert. Dieses Jahr waren die Voraussetzungen von Grid-Position 13 anders.

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Der Start gelang gut: Schon in der ersten Runde schob sich Bagnaia von Platz 13 auf Rang 9 nach vorn. Wie alle Fahrer war er auf Empfehlung von Michelin mit dem harten Hinterreifen unterwegs. Danach kam er im Mittelfeld aber nicht mehr entscheidend voran und überquerte die Ziellinie als Achter, rund 20 sec hinter Sieger und Ducati-Lenovo-Teamkollege Marc Marquez.

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
Ogura und Fernández
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Vom harten Reifen war Bagnaia angetan: «Es war eine positive Überraschung, denn zumindest konnte ich etwas mehr machen», sagte er und fügte selbstkritisch an: «Es war ein Fehler von uns Fahrern, ihn nicht vorher auszuprobieren.» Michelin habe den harten Reifen im Vorfeld als Backup bezeichnet, «also versucht man, keine Backup-Reifen zu verwenden.» Das erste Mal fuhr Bagnaia im um 10 min verlängerten Warm-up den harten Hinterreifen. «Wir hatten in der Vergangenheit eine ähnliche Situation, in der der harte Reifen die beste Wahl war.»

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2025 gewann Bagnaia den Japan-GP

Das Hauptproblem bleibt der fehlende Grip am Hinterrad. «Ich kann nicht das machen, was die Schnellsten machen», erklärte der zweifache Weltmeister, der weiter in einer sportlichen Krise steckt. Besonders bitter: «Hier war ich letztes Jahr super stark, also hatte ich eine klare Vorstellung davon, was ich leisten kann. Und das ganze Wochenende war es wie unmöglich.» Seinem Team machte er keinen Vorwurf, mehr sei nicht möglich gewesen.

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Zum 100. Ducati-Sieg seit dem Einstieg von Gigi Dall’Igna im November 2013 gratulierte Bagnaia: «Jeder kennt Gigi, er hat einen unglaublichen Job gemacht.» Den Titelkampf zwischen Marquez und Jorge Martin nannte er «fantastisch». In Indonesien werde es für Ducati schwierig, Australien liege Marquez, Malaysia eher Martin, Valencia wieder Marquez. Die Prognose von Bagnaia: Der Titel werde erst in Valencia entschieden. Er selbst ist dank des Ausfalls von Alex Marquez mit 164 Punkten wieder WM-Achter.

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Pos
Fahrer
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Team
#
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+2,252

1:43,276

20

04

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

19

05

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

24

+14,815

1:43,628

13

06

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

24

+20,333

1:43,806

8

09

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

24

+23,545

1:43,829

7

10

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Luca Marini

Honda HRC Castrol

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