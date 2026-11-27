Nach der Saison 2021 zog sich Valentino Rossi aus der MotoGP zurück, an diesem Wochenende sehen wir beim Saisonfinale in Valencia zum letzten Mal Marc Marquez in einem Rennen. In den vergangenen 25 eroberten diese beiden Ausnahmekönner in der Königsklasse sieben und acht WM-Titel, sie prägten die Meisterschaft nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch als Charakterköpfe und Persönlichkeiten.

Werbung

Werbung

Wenn am nächsten Dienstag beim Test in Valencia die Vorbereitungen für die Saison 2027 in die entscheidende Phase gehen und 18 der 22 MotoGP-Maschinen einen anderen Fahrer als dieses Jahr haben, dann ist Marc Marquez nicht mehr dabei. Der 33-Jährige informierte Ducati am Donnerstagabend in Valencia über seinen Rücktritt , seither zerbrechen sich die Topmanager des Herstellers aus Borgo Panigale den Kopf, wer sein Nachfolger im Werksteam werden könnte. Die naheliegende Lösung wäre, Fermin Aldeguer oder Superbike-Champion Nicolo Bulega von VR46 zu Lenovo zu transferieren, beide verfügen bereits über einen Ducati-Vertrag.

Mit dem Rücktritt von Marc Marquez endet eine Ära

Freitagmittag gab Marquez am Circuit Ricardo Tormo eine Pressekonferenz, bei der nur die Hälfte der Medienvertreter Platz im Saal fanden, und offenbarte seine Beweggründe . Rennfahrerkollegen, Teammitglieder, Fans, Reporter und die Mitarbeiter von Promoter Liberty sind sich einig: Mit dem Rücktritt von Marc Marquez endet eine Ära. Es wird Jahre dauern, die Lücke zu füllen, die der Spanier hinterlässt.

Stefan Bradl Foto: Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Für Stefan Bradl, seit 2017 MotoGP-Experte bei ServusTV und ab 2027 Sportkoordinator der Honda Racing Corporation , lag es auf der Hand, dass Marquez sich Gedanken über seine Zukunft macht, der Bayer hatte dessen Rücktritt sogar erwartet . Und zollte ihm anschließend jedweden Respekt für diese mutige Entscheidung.

«Nicht nur Ducati hat ein Problem, die ganze Meisterschaft wurde überrumpelt, weil der Superstar geht», hielt Bradl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Und zwar in einer Art und Weise, die eines Champions so würdig ist, wie ich einen Rücktritt auf diesem Niveau noch nie verfolgt habe. Ein Schumacher oder Valentino Rossi haben es nicht hingebracht, ein Roger Federer einigermaßen, aber nicht mit diesem Stil. Spontan fällt mir keiner ein – Nico Rosberg hatte nicht die Strahlkraft. Ich freue mich für Marc, dass er es geschafft hat auf dem Höhepunkt zu sagen, dass er aufhört. Das war für ihn wahrscheinlich brutal schwer. Die ganze MotoGP wird sich neu aufstellen müssen, wir brauchen einen neuen Superstar. Das müssen alle erst mal verdauen.»

Stefan Bradl: «Was es braucht, sind Rivalitäten»

«Was wir auch brauchen, ist eine Rivalität, wie es sie zwischen Rossi und Marquez gab, zwischen Nadal und Djokovic oder bei Hamilton gegen Vettel», ergänzte der Moto2-Weltmeister von 2011. «Nur aus einer Rivalität kann Größe entstehen, wie wir sie bei Marquez, Rossi oder Lorenzo sahen. Geschichten werden geschrieben, wenn es das richtige Material dafür gibt.»

Es sprach mehr dafür, dass er aufhört, als dass er weiterfährt. stefan bradl über marc marquez

Werbung

Werbung

«Die letzten Monate haben Marc brutal viel Kraft gekostet, ich sehe ihm das an, weil ich ihn gut kenne», meinte Bradl abschließend. «Ich weiß, wenn er Stress hat und den überspielt. Und ich sehe es ihm an, wenn es ihm locker von der Hand geht bei der Medienarbeit oder PR-Terminen. Er ist ein Profi, nicht nur auf dem Bike, sondern auch mit den Medien – wie er mit ihnen spielt und umgeht. Er ist ein Paradebeispiel, wie sich ein Topsportler auf diesem Niveau verkauft. Es sprach mehr dafür, dass er aufhört, als dass er weiterfährt, auch wenn er das Rennenfahren sehr genießt. Das war sein Leben, er hat sich 24 Stunden am Tag mit diesem Sport auseinandergesetzt. Er wird sich jetzt überlegen müssen, was er daheim tut.»