MotoGP-Pause: Toprak (Yamaha) hat Spaß beim Jetski-Fahren in der Heimat

Nach dem Großen Preis der Niederlande in Assen reiste Toprak Razgatlioglu in seine türkische Heimat, um sich eine Auszeit zu gönnen. Da an diesem Wochenende kein Grand Prix stattfindet, hat er einige Tage Zeit, um sich vom stressigen MotoGP-Alltag zu erholen.

Werbung

Werbung

Entspannen und einfach nichts tun kann Toprak in seinem Heimaturlaub nicht. Ganz im Gegenteil – der Pramac-Yamaha-Pilot hat seine M1 gegen ein Gefährt ohne Räder eingetauscht, das ebenfalls viel Power hat. Die Rede ist von einem Yamaha Jetski, einem sogenannten «Waverunner». Vor der Küste von Büyükada, eine Insel vor Istanbul, hat Toprak viel Spaß mit dem schnellen «Wasserspielzeug». Ob auch sein Beifahrer so viel Spaß hatte, wagen wir zu bezweifeln. Dass es sich dabei um den Jetski des MotoGP-Stars handelt, ist auf den ersten Blick ersichtlich. So steht darauf am Heck der Name «El Turco» geschrieben.

Toprak setzt sich gerne mit den unterschiedlichsten fahrbaren Untersätzen auseinander. So sieht man den Superbike-Weltmeister immer wieder mal im Rallye-Auto oder bei der Vorführung von Kunststücken mit einem Quad .

Werbung

Werbung

Nächste Woche wird Toprak nach Deutschland fliegen – dort findet vom 10. bis 12. Juli das MotoGP-Event auf dem Sachsenring statt. Danach geht es in die Sommerpause. Wir sind schon gespannt, mit welchen Gefährten sich der 29-Jährige dann die Zeit vertreibt.