Phillip Island: Der Zeitplan für den Großen Preis von Australien 2026

Mit Ausnahme von 2020 und 2021 (Absage aufgrund der Corona-Pandemie) findet auf dem Phillip Island Circuit seit 1997 das einzige Rennen der Motorrad-WM auf dem australischen Kontinent statt. Die Piste überzeugt nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Landschaft direkt am Meer, sondern bringt den Fans als eine der schnellsten Strecken im MotoGP-Kalender jedes Jahr spannende Rennen.

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Der Rundkurs misst mit seinen fünf Rechts- und sieben Linkskurven 4,45 km und hat eine 900 m lange Start-Ziel-Gerade. Der erfolgreichste Pilot der Königsklasse in Australien ist Casey Stoner, die MotoGP-Legende gewann insgesamt sechs Mal auf heimischem Boden. Dahinter folgen Valentino Rossi (5) und Marc Marquez (4).

2026 gastiert die MotoGP-WM zum letzten Mal auf Phillip Island, was viele Fans und auch die Fahrer sehr bedauern. Ab 2027 findet der Große Preis von Australien in Adelaide statt.

2025 gab Aprilia auf dem Phillip Island Circuit den Ton an. Den Sprint gewann Werksfahrer Marco Bezzecchi, den Grand Prix konnte Trackhouse-Pilot Raul Fernandez für sich entscheiden. In diesem Jahr reist Jorge Martin (Aprilia) als WM-Leader nach Australien. Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) hat in der Gesamtwertung als Zweiter nur zwei Punkte Rückstand.

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Wer den Großen Preis von Australien live miterleben will, sollte sich den Wecker stellen, da eine Zeitverschiebung von neun Stunden berücksichtigt werden muss. So beginnt der MotoGP-Sprint am Samstag um 6 Uhr (MESZ). Dazu kommt, dass in der Nacht auf Sonntag in Mitteleuropa die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt – die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Somit beginnt der Grand Prix am Sonntag bereits um 4 Uhr (MEZ).

Zeitplan für den Großen Preis von Australien 2026 (MESZ/MEZ):

Freitag, 23. Oktober:

0.00 – 0.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 0.50 – 1.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 1.45 – 2.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 4.15 – 4.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 5.05 – 5.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 6.00 – 7.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 23.40 – 0.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

Samstag, 24. Oktober:

0.25 – 0.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 1.10 – 1.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 1.50 – 2.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 2.15 – 2.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 3.45 – 4.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 4.10 – 4.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 4.40 – 4.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 5.05 – 5.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 6.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

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Sonntag, 25. Oktober: