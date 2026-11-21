Vor dem Großen Preis von Portugal sprach Brad Binder über die Besonderheiten der spektakulären Achterbahnpiste in Portimao. Der 4,592 km lange Kurs ist technisch anspruchsvoll und fordert die MotoGP-Asse ordentlich.

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Binder will bei seinem vorletzten Grand Prix in der Königsklasse noch einmal alles geben. Im FP1 am Freitagvormittag reichte es für Platz 11. Auf Marco Bezzecchi, der mit seiner Aprilia RS-GP die schnellste Zeit fuhr, fehlten dem KTM-Piloten 0,927 Sekunden. Im Zeittraining am Nachmittag gelang Binder eine deutliche Steigerung. Am Ende der Sessions katapultierte er sich mit einer schnellen Runde in die Top-10. Er landete mit 0,297 sec Rückstand auf Rang 7. Geholfen hat ihm sein Teamkollege Pedro Acosta.

Weshalb Brad Binder ein besseres Gefühl mit seiner KTM RC16 hat

«Ich war über den Tag nicht so schnell, bin aber in jedem Run etwas schneller gefahren. In der letzten Runde habe ich mich dann an Pedro drangehängt. Es war fantastisch, eine gute Runde zu fahren, um direkt ins Q2 einzuziehen. Das gibt uns die Gelegenheit, uns am Samstag besser für das Rennen vorzubereiten. Ich will im Qualifying einen viel besseren Job machen als in Katar – das wird nicht schwer sein», schmunzelte der Südafrikaner. «Ich bin gespannt auf den Samstag. Es sieht danach aus, dass das Wetter am Nachmittag wechselhaft wird.»

Binder fühlt sich mit seiner RC16 wohl auf dem Autodromo Internacional do Algarve. Hat KTM für das Rennwochenende in Portimao Änderungen am Motorrad vorgenommen? «Wir haben bei der Elektronik Veränderungen vorgenommen. Ich bekomme jetzt vom Hinterreifen viel mehr Feedback», erklärte Binder. «Ich verstehe besser, wenn ich viel und wenn ich keinen Grip habe.

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