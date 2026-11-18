Als die MotoGP 2020 erstmals an die portugiesische Algarve kam, war das ein Lückenfüller im «Corona-Pandemie-Kalender». Sechs Jahre später ist das Autodromo Internacional do Algarve aus der Weltmeisterschaft nicht mehr wegzudenken, und der Staat ist als Partner eingestiegen.

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Vom Reservekurs zum Stammgast

Schon 2017 vereinbarte die Dorna mit Portimao, die Strecke als Ersatz für abgesagte Rennen bereitzuhalten. Im Juni 2019 kündigte Carmelo Ezpeleta die Rückkehr nach Portugal für 2022 an, bis dahin blieb die Algarve Reserve. Hintergrund war der Plan, den MotoGP-Kalender von damals 19 langfristig auf 22 Rennen auszubauen. Eine Bedingung von der Dorna war ein neuer Belag, der vor dem Formel-1-Gastspiel 2020 aufgetragen wurde.

Die Pandemie beschleunigte alles: Nach acht Jahren ohne Grand Prix in Portugal, rutschte Portimao 2020 als Saisonfinale nach dem Valencia-Doppel in den Kalender. Der Einstand hätte nicht besser laufen können: Miguel Oliveira gewann am 22. November 2020 auf KTM sein Heimrennen. Auch 2021 stand Portimao zunächst nur als Reserve im Kalender und ersetzte dann die verschobenen Rennen in Argentinien und Austin, im November folgte als Algarve-GP ein zweiter Lauf. Seither ist Portimao jedes Jahr dabei, 2025 kamen 183.000 Zuschauer, ein Rekord.

Miguel Oliveira gewann 2020 sein Heimrennen in Portimao Foto: Gold and Goose Photography Miguel Oliveira gewann 2020 sein Heimrennen in Portimao © Gold and Goose Photography

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Pinheiros Lebenswerk und großzügige staatliche Unterstützung

Dass es so weit kam, ist untrennbar mit Paulo Pinheiro verbunden. Der Maschinenbauingenieur trieb den Bau der Strecke in seiner Heimatstadt voran, die im November 2008 mit dem Superbike-WM-Finale eröffnet wurde. Die Anfangsjahre waren hart, die Anlage stand zwischenzeitlich nahe an der Pleite, ehe eine staatliche Investition sie wieder auf solide Beine stellte. Als Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta 2023 nach Fahrerklagen über zu groben Kies in den Auslaufzonen auf die nötige Neuhomologation verwies, wischte Pinheiro jede Sorge vom Tisch: «Wenn wir den Kies wechseln müssen, wechseln wir den Kies.» Im Juli 2024 starb er im Alter von 52 Jahren.

Wenige Wochen später wackelte der Grand Prix. Portugals MotoGP-Star Miguel Oliveira kritisierte öffentlich die fehlende Unterstützung der Regierung. Im September 2024 kam die Wende: Erstmals war die Regierung aktiv an der Ausrichtung des Grand Prix beteiligt, ein Vertrag für 2025 und 2026 wurde unterschrieben. Tourismus-Staatssekretär Pedro Machado räumte ein, man habe bei der Dorna erst den guten Ruf des Staates wiederherstellen müssen, weil frühere Zahlungszusagen nicht eingehalten worden waren.

Am 24. September 2026 folgte die Verlängerung bis 2029, 2027 rückt der Termin auf den 1. bis 3. Oktober vor. Billig ist das nicht: Laut Streckenchef Jaime Costa kostet die Ausrichtung 9,5 bis 10 Millionen Euro. Allerdings bezifferte eine von der Betreibergesellschaft Parkalgar beauftragte EY-Studie die Bruttowertschöpfung des GP 2025 auf 102 Millionen Euro, 56 Millionen davon an der Algarve. Zumindest nach der Rechnung des Veranstalters ein lohnendes Geschäft, für das Land wie für die Region.

2020: Miguel Oliveira nach seinem Sieg in Portimao Foto: Gold and Goose Photography 2020: Miguel Oliveira nach seinem Sieg in Portimao © Gold and Goose Photography

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Warum eine Rückkehr nach Estoril nicht ansteht

Estoril, Gastgeber von 2000 bis 2012, war schon damals ein Wackelkandidat. Die Antrittsgebühren wurden in der Eurokrise zum Problem, 2013 übernahm Austin den Platz im Kalender. Heute spricht noch weniger für eine Rückkehr. Teilweise sind Tribünen gesperrt, für 2026 wurden über 50 Track-Days abgesagt, die Gemeinde Cascais übernahm die Verwaltung. Die Superbike-WM gastierte im Oktober wieder dort, doch auch dieser Termin stand lange auf der Kippe. Ein MotoGP-Comeback hätte ohnehin keine Grundlage, solange Portimao bis 2029 unter Vertrag steht und der Staat genau dieses Rennen mitfinanziert. Miguel Oliveira warnte, Estoril dürfe «nicht nur eine Erinnerung sein». Für die MotoGP ist es das längst.