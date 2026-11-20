Der Große Preis von Portugal: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden
An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Portimao. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wann und wo die Sessions der Königsklasse, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Portugal an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 11.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 14.35 Uhr werden das Moto2-Qualifying und der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 16.45 Uhr folgt auf LA2 eine Aufzeichnung des Moto3-Qualifyings. Ab 3 Uhr in der Nacht werden Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 12.10 Uhr das Moto2-Rennen live. Achtung: Das MotoGP-Rennen wird dann ab 13.50 Uhr auf LA1 gezeigt. Um 22.25 Uhr folgt auf LA2 eine Aufzeichnung des Grand Prix der Königsklasse. Ab 2.30 Uhr in der Nacht werden von allen Rennen Wiederholungen gezeigt.
RTS2 überträgt am Samstag ab 15.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag steigt der Sender ab 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Repsol Grand Prix of Portugal 2026 (MEZ):
Freitag, 20. November:
10.00 – 10.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
10.50 – 11.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
11.45 – 12.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
14.15 – 14.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
15.05 – 15.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
16.00 – 17.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 21. November:
09.40 – 10.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
10.25 – 10.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
11.10 – 11.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
11.50 – 12.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
12.15 – 12.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
14.40 – 14.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
15.05 – 15.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
16.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)
Sonntag, 22. November:
10.00 – 10.10 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)
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