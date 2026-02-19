MotoGP präsentiert Marketing-Kampagne «Wired Different» für die Saison 2026

Kürzlich stellte die MotoGP die neue Marketing-Kampagne «Wired Different» – auf Deutsch: «anders gestrickt» – für die Saison 2026 vor. Dazu wurde auf motogp.com ein erster visueller Vorgeschmack präsentiert. So wurde eine Illustration mit einem MotoGP-Helm und einem Gehirn gezeigt - in Neonfarben, grell, auffällig. Auch ein kurzes Teaser-Video mit Champion Marc Marquez, Aprilia-Held Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Pedro Acosta und Rookie Diogo Moreira wurde veröffentlicht. In dem emotionalen Clip sind actiongeladene Sequenzen aus vergangenen Rennen, pulsierende Herzen, Gehirne und DNA-Stränge in einem futuristischen Design miteinander verbunden. Auf den ersten Blick wirkt das Design modern, zukunftsweisend, martialisch, aber auch ein wenig düster.

Die Kampagne verkörpert die Neuausrichtung der MotoGP unter Liberty Media. «Der Anfang Februar in Kuala Lumpur stattfindende Saisonauftakt war eine Absichtserklärung – und ‘Wired Different’ ist ein weiteres Element der Investitionen der MotoGP Sports Entertainment Group in Marketing und Fanbindung, um neue Zielgruppen anzusprechen», hieß es in der Ankündigung. «Die Kampagne zelebriert die furchtlose mentale Stärke der Fahrer und den energiegeladenen Geist ihrer weltweiten Fangemeinde.»

Klares Ziel: Neue Fans sollen gewonnen werden

Das Ziel sei, eine tiefere Verbindung zu den Fans herzustellen und eine neue Generation von Fans zu begeistern. «Wired Different» würde die Welt dazu einladen, teilzuhaben. Die Kampagne verkörpere die strategische Weiterentwicklung der Marke MotoGP.

«Die MotoGP ist nicht nur ein Sport – es ist eine Lebenseinstellung. Die MotoGP ist für diejenigen, die mutig leben wollen, nicht perfekt. Wired Different fängt den Instinkt, den Mut und die Besessenheit ein, die unsere Fahrer, unsere Teams und unsere Fans auszeichnen», betonte Kelly Brittain, Managing Director of Global Marketing bei der MotoGP. «Bei Geschwindigkeiten von mehr als 360 km/h müssen Entscheidungen in Millisekunden getroffen werden, was eine ganz besondere Konzentration und Furchtlosigkeit erforderten. Diese Kampagne zelebriert genau diesen Unterschied – den menschlichen und technologischen Vorsprung, der MotoGP zum faszinierendsten Sport der Welt macht. Wir tragen diese Denkweise auf mutige, kreative Weise in die Welt hinaus und zeigen genau, warum dieser Sport so fesselnd ist.»

