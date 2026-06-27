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MotoGP, Q1, Assen: Quartararo und Mir weiter, Rookie Moreira mit Crash

Bei idealen Streckenbedingungen kämpfte ein schnelles MotoGP-Dutzend um die beiden Q2-Plätze. Fabio Quartararo und Honda-Werksfahrer Joan Mir setzten sich durch. Honda-Hoffnung Diogo Moreira flog ab.

MotoGP

Fabio Quartararo am Samstagmorgen in Assen
Fabio Quartararo am Samstagmorgen in Assen
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo am Samstagmorgen in Assen
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Den Auftakt der Qualifikation zum Großen Preis der Niederlande machte die 15-minütige Q1-Sitzung, zu der in Assen nur Dutzende Piloten ausrückten. Gresini-Pilot Fermin Aldeguer, im Zeittraining am Freitag lange schnellster Ducati-Vertreter, fehlte nach seinem schweren Sturz. Derzeit ist der junge Spanier auf dem Weg nach Madrid, um seine Verletzungen weiter bewerten zu lassen. Mit am Start dafür Augusto Fernandez, der in Assen das Yamaha-Projekt mit einer Wildcard unterstützt.

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Zu Recht gute Chancen auf einen Platz im Q2 rechnete sich Franco Morbidelli (VR46) aus, der als starker Zeitenfahrer gilt. Ebenfalls im Q1: Diogo Moreira, der beim Brünn-GP sein bestes Qualifying gezeigt hatte, mit den drei weiteren Honda-Piloten Mir, Marini und Crutchlow. Ebenfalls in der ersten Session ausrücken mussten Fabio Quartararo (Yamaha) und damit der Pole-Setter des Assen-GP 2025, Rookie Toprak Razgatlıoğlu, sowie die beiden KTM-Fahrer Brad Binder und Maverick Viñales.

Joan Mir (Honda) zog in Assen ins zweite Qualifying nach
Joan Mir (Honda) zog in Assen ins zweite Qualifying nach
Foto: Gold and Goose
Joan Mir (Honda) zog in Assen ins zweite Qualifying nach
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Der erste Zeitenhammer fiel aus dem Rookie-Lager. Moreira setzte sich an die Spitze vor Morbidelli. Als Joan Mir in seiner zweiten fliegenden Runde zu einer 1:31,315 min stürmte, lagen zwei RC213V-Piloten auf Q2-Kurs. Hinter Morbidelli rangierten zur Mitte des Q1 Binder und Quartararo. Noch keine gezeitete Runde stand derweil für Toprak Razgatlioglu zu Buche, «El Turco» setzte alles auf einen Angriff.

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Im Finale zeigte wie so oft Fabio Quartararo auf. Der Franzose trieb seine M1 zu einer 1:31,271 min – Platz 1. Dahinter verbesserte sich Teamkollege Rins auf P6. Moreira griff noch einmal an, doch der Brasilianer übertrieb es und schmiss seine Honda knapp zwei Minuten vor der Flagge weg. Der Moto2-Champion verpasste das Q2, Startplatz 14. Spannend machte es Routinier Franco Morbidelli. Als die gelben Flaggen wieder verschwunden waren, war der Ducati-Pilot auf Bestzeitkurs. Doch im letzten Sektor verspielte er den Vorsprung und ließ mit 0,1 Sek. Rückstand auf P3 ein. Dahinter Moreira, Binder und Rins.

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Toprak Razgatlioglu nutzte seine Chance nicht. Für den Pramac-Rookie geht es von ganz hinten in die beiden Rennen. Selbst MotoGP-Altmeister Cal Crutchlow war 0,147 sec schneller.

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