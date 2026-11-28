Zwölf MotoGP-Piloten kämpften im Q1 in Valencia um die beiden verbliebenen Plätze für das Q2. Alle vier Yamaha- und Honda-Fahrer trafen dabei auf jeweils zwei KTM- und Ducati-Piloten. Nur die beiden Schnellsten durften anschließend mit den bereits qualifizierten Top-10 um die ersten vier Startreihen kämpfen.

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Nach der ersten Zeitenjagd führte Joan Mir (Honda) vor Brad Binder (KTM). Der HRC-Werkspilot hatte den winkligen Kurs in 1:29,204 min umrundet. Binder lag nur 0,068 Sekunden zurück. Enea Bastianini, der zum letzten Mal in KTM-Farben ins Qualifying ging, fehlten gut zwei Zehntelsekunden auf die Spitze.

Iker Lecuona zwischenzeitlich auf Q2-Kurs

Mit dem zweiten Reifensatz rückte Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona auf Platz 2 vor und lag damit vorübergehend auf Q2-Kurs. Wenig später übernahm Bastianini mit 1:29,183 min die Führung. Die ersten vier Fahrer lagen zu diesem Zeitpunkt innerhalb von 0,077 Sekunden: Mir folgte mit 0,021 Sekunden Rückstand vor Binder und Lecuona.

Bastianini legte anschließend noch einmal nach. Der Tech3-Pilot steigerte sich auf 1:29,053 min und sicherte sich die Q1-Bestmarke vor Mir, dem 0,151 Sekunden auf die Bestzeit fehlten. Für Binder und Lecuona blieb der Einzug ins Q2 außer Reichweite. Sie nehmen die beiden Rennen von den Startplätzen 13 und 14 in Angriff.

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Honda-Pilot Joan Mir schaffte es in zweite Qualifying Foto: Gold and Goose Honda-Pilot Joan Mir schaffte es in zweite Qualifying © Gold and Goose

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Enttäuschendes Qualifying für Yamaha

Johann Zarco wurde im Q1 Fünfter und startet damit von Position 15. Fabio Quartararo war als Sechster bester Yamaha-Pilot und steht auf Startplatz 16. Seine drei Markenkollegen belegten die letzten drei Positionen des Q1 und bilden damit die letzte Startreihe.

Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Franco Morbidelli. Der VR46-Ducati-Pilot muss sich bei seinem MotoGP-Abschied von Startplatz 17 nach vorn arbeiten. Diogo Moreira kam nicht über Position 18 hinaus. Honda-Werkspilot Luca Marini startet bei seinem letzten Wochenende für HRC von Platz 19.

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