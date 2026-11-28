Im Zeittraining am Freitag gelang Weltmeister Marc Marquez aus dem Ducati-Lenovo-Team drei Stunden nach seiner Rücktrittsankündigung eine Rekordrunde, mit 1:28,483 min verbesserte der Spanier die alte Bestmarke von Aprilia-Ass Marco Bezzecchi (1:28,809 min) aus dem Vorjahr trotz kühler Bedingungen um über 3/10 sec. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten nicht einmal eine halbe Sekunde.

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Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) und Joan Mir (Honda) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2. Pecco Bagnaias Ersatz, Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona, schlug sich als Vierter tadellos, ihm fehlten nur 0,056 sec zum Weiterkommen.

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 verblüffte Marc Marquez bei 17 Grad Celsius Lufttemperatur in seiner ersten fliegenden Runde mit 1:28,606 min und war damit um 0,005 sec schneller als Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Wenig später hob Bezzecchi den Rundenrekord auf 1:26,478 min.

In den letzten sieben Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, Raul Fernandez übernahm mit 1:28,433 min vorübergehend Platz 1 auf den Zeitenmonitoren. Marc Marquez steigerte die Bestmarke auf 1:28,307 min, dann ließ Bezzecchi den Hammer fallen! Mit 1:27,844 min gelang dem Italiener die überragende Bestzeit, er ist damit fast eine halbe Sekunde schneller als der Zweite Marc Marquez. Neben diesen beiden qualifizierte sich Raul Fernandez für die erste Startreihe.

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Marc Marquez verpasste die Pole: Startplatz 2 beim Karriere-Finale Foto: Gold and Goose Marc Marquez verpasste die Pole: Startplatz 2 beim Karriere-Finale © Gold and Goose

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: Rennen Moto2 MotoGP World Championship 29.11.2026 - 12:00

In der zweiten Startreihe stehen Alex Marquez (Gresini Ducati), Jorge Martin (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Die KTM-Piloten Enea Bastianini und Pol Espargaro (als Ersatz für Maverick Vinales) sowie Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) bilden Reihe 3. Pedro Acosta war als Zehnter erstaunlicherweise der Langsamste dieses KTM-Trios.

Marc Marquez steht seit dem 22. November als MotoGP-Champion fest, die beiden Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin und Bezzecchi trennen auf den Gesamträngen 2 und 3 lediglich zwei Punkte. Für sie geht es an diesem Wochenende um WM-Silber.

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