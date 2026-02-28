Weiter zum Inhalt
MotoGP-Quali Buriram: Bezzecchi kann Marc Marquez schlagen – trotz Crash!

Aprilia-Star Marco Bezzecchi eroberte auf dem Buriram Circuit im Qualifying am Samstag die Pole-Position in der MotoGP. Zwei Aprilia und zwei Ducati in Thailand in den Top-5, dann kommt KTM.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi stürzte im Q2 zum zweiten Mal am Samstag
Marco Bezzecchi stürzte im Q2 zum zweiten Mal am Samstag
Foto: Thomas Seidenglanz
Marco Bezzecchi stürzte im Q2 zum zweiten Mal am Samstag
© Thomas Seidenglanz

Im Zeittraining am Freitag drehte Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit 1:28,526 min eine Rekordrunde und unterbot die alte Bestmarke von Pecco Bagnaia (Ducati) aus dem Jahr 2024 um 0,274 sec. Im FP2 am Samstagmorgen sorgte Bezzecchi mit 1:29,654 min ebenfalls für die Bestzeit.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) und Franco Morbidelli (VR46 Ducati) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während Ex-Weltmeister Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam nach mehreren Fahrfehlern scheiterte und die Rennen in Thailand vom 13. Startplatz in Angriff nehmen muss.

Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 bei Sonnenschein und 30 Grad Celsius Lufttemperatur (39 Grad Asphalt) begann mit einer formidablen Leistung von Bezzecchi, der in seiner ersten fliegenden Runde 0,087 sec schneller fuhr als sein Teamkollege Jorge Martin auf Platz 2.

Bezzecchi kratzte an seinem Rekord

In der zweiten Runde steigerte sich «Bezz» auf 1:28,652 min und kratzte damit an seinem eigenen Rekord. Nach dem ersten Stint lagen mit Bezzecchi, Martin und Fernandez drei Aprilia-Fahrer an der Spitze. Auf einer Strecke, auf der dem Hersteller aus Noale noch nie ein Podestplatz gelang!

In den letzten vier Minuten stürmte Weltmeister Marc Marquez (Ducati Lenovo) mit 1:28,687 min vom achten auf den zweiten Platz. Bezzecchi war auf dem besten Weg seine Zeit zu verbessern – und stürzte zum zweiten Mal am Samstag, dieses Mal in Kurve 12. Am Gesamtergebnis änderte das nichts.

Bezzecchi, Marc Marquez und Fernandez qualifizierten sich für die erste Startreihe, Fabio Di Giannantonio, Martin und Red Bull KTM-Pilot Pedro Acosta stehen in Reihe 2. Startreihe 3 bilden Alex Marquez, Ai Ogura und Morbidelli. Das Honda-Duo Joan Mir und Johann Zarco wurde Zehnter und Zwölfter.

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Qualifying

  2. 1. Qualifying

  3. 2. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

6

1:28,652

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

8

+0,035

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

8

+0,224

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

8

+0,266

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

7

+0,349

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

8

+0,409

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

9

+0,425

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

8

+0,559

09

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

4

+0,669

10

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

8

+0,733

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

