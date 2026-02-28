MotoGP-Quali Buriram: Bezzecchi kann Marc Marquez schlagen – trotz Crash!
Aprilia-Star Marco Bezzecchi eroberte auf dem Buriram Circuit im Qualifying am Samstag die Pole-Position in der MotoGP. Zwei Aprilia und zwei Ducati in Thailand in den Top-5, dann kommt KTM.
Im Zeittraining am Freitag drehte Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit 1:28,526 min eine Rekordrunde und unterbot die alte Bestmarke von Pecco Bagnaia (Ducati) aus dem Jahr 2024 um 0,274 sec. Im FP2 am Samstagmorgen sorgte Bezzecchi mit 1:29,654 min ebenfalls für die Bestzeit.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) und Franco Morbidelli (VR46 Ducati) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2,
Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 bei Sonnenschein und 30 Grad Celsius Lufttemperatur (39 Grad Asphalt) begann mit einer formidablen Leistung von Bezzecchi, der in seiner ersten fliegenden Runde 0,087 sec schneller fuhr als sein Teamkollege Jorge Martin auf Platz 2.
Bezzecchi kratzte an seinem Rekord
In der zweiten Runde steigerte sich «Bezz» auf 1:28,652 min und kratzte damit an seinem eigenen Rekord. Nach dem ersten Stint lagen mit Bezzecchi, Martin und Fernandez drei Aprilia-Fahrer an der Spitze. Auf einer Strecke, auf der dem Hersteller aus Noale noch nie ein Podestplatz gelang!
In den letzten vier Minuten stürmte Weltmeister Marc Marquez (Ducati Lenovo) mit 1:28,687 min vom achten auf den zweiten Platz. Bezzecchi war auf dem besten Weg seine Zeit zu verbessern – und
Bezzecchi, Marc Marquez und Fernandez qualifizierten sich für die erste Startreihe, Fabio Di Giannantonio, Martin und Red Bull KTM-Pilot Pedro Acosta stehen in Reihe 2. Startreihe 3 bilden Alex Marquez, Ai Ogura und Morbidelli. Das Honda-Duo Joan Mir und Johann Zarco wurde Zehnter und Zwölfter.
