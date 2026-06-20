MotoGP-Qualifying Brünn: Ai Ogura (Aprilia) mit Traumrunde, Marc Marquez 5.

Der Japaner Ai Ogura aus dem Team Trackhouse Aprilia gibt in Brünn den Speed vor und eroberte am Samstagvormittag in überragender Manier seine erste Pole-Position in der MotoGP. Beste KTM auf Platz 8.

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Im Zeittraining am Freitag unterbot der Japaner Ai Ogura mit der Trackhouse-Aprilia in 1:51,735 min den Rundenrekord um über eine halbe Sekunde und zeigte damit bereits auf, dass es an diesem Wochenende im Autodrom Brünn in Mähren sehr flott zugeht. Nie zuvor drehte ein Motorrad in Brünn eine Runde unter 1:52 min!

Martin und Morbidelli aus dem Q1

Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin und Franco Morbidelli (VR46 Ducati) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während alle vier Yamaha-Piloten Fabio Quartararo, Jack Miller, Alex Rins und Toprak Razgatlioglu in dieser Reihenfolge scheiterten und auf dem Grid im hinteren Drittel stehen.

Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 begann bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen 27 Grad Celsius Lufttemperatur mit einer ersten Duftmarke von Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), der den Rundenrekord auf 1:51,643 min verbesserte und sich damit auf den Zeitenmonitoren auf Platz 1 katapultierte.

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Bester Ducati-Pilot im Q2 in Brünn: Fabio Di Giannantonio (2.) Foto: Gold and Goose Bester Ducati-Pilot im Q2 in Brünn: Fabio Di Giannantonio (2.) © Gold and Goose

Überraschend Zweiter war zur Halbzeit Honda-Pilot Diogo Moreira (Team LCR) vor Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), während Weltmeister Marc Marquez in seiner Runde über das Grün gefahren war, weshalb ihm die Zeit gestrichen wurde. Die Top-6 lagen zu diesem Zeitpunkt innerhalb 0,178 sec!

Ai Ogura gelang eine Traumrunde

Für die letzten sieben Minuten ließen die Fahrer an der Box neue Hinterreifen montieren. Marc Marquez wusste mit dem Druck umzugehen und brachte sich mit seiner ersten gezeiteten Runde auf den zwischenzeitlich zweiten Platz.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Ogura gelang mit 1:51,139 min eine Traumrunde, die ihm seine erste Pole-Position in der MotoGP einbrachte. Die erste eines Japaners in der Premier-Class seit Takaaki Nakagami 2020 im MotorLand Aragon. «Diggia» wurde mit 2/10 sec Rückstand Zweiter, Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) komplettiert die erste Startreihe.

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Reihe 2 bilden WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia), Marc Marquez sowie Überraschungsmann Moreira. In Reihe 3 stehen Fernandez, Pedro Acosta mit der besten KTM und Morbidelli.