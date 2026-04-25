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MotoGP-Qualifying Jerez: Marc Marquez und Johann Zarco in eigener Welt

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati Lenovo) zauberte im Qualifying auf dem Circuito de Jerez in Südspanien bei schwierigen Bedingungen. Ab Platz 3 liegen die Gegner über eine Sekunde zurück.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Ansage in Jerez vom Weltmeister: Startplatz 1 für Marc Marquez
Ansage in Jerez vom Weltmeister: Startplatz 1 für Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Ansage in Jerez vom Weltmeister: Startplatz 1 für Marc Marquez
© Gold and Goose

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Im Zeittraining am Freitag blieb Vizeweltmeister Alex Marquez (Gresini Ducati) mit 1:35,704 min nur knapp über dem Rundenrekord von Fabio Quartararo (Yamaha) aus dem Jahr 2025 (1:35,610 min). In der Nacht auf Samstag kam Regen, im FP2 auf abtrocknender Strecke sorgte Pedro Acosta (Red Bull KTM) mit 1:48,862 min für die Bestmarke.

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Johann Zarco (LCR Honda) und Acosta schafften als Schnellste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während alle vier Yamaha-Piloten Quartararo, Razgatlioglu, Rins und Miller scheiterten.

Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 begann bei wolkenverhangenem Himmel und nur 16 Grad Celsius Lufttemperatur mit Verspätung, weil nach technischen Problemen an Franco Morbidellis Ducati erst geprüft werden musste, ob der Italiener Kühlflüssigkeit oder sogar Öl auf der Strecke verteilt hatte.

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Zur Halbzeit führte Marc Marquez (Ducati Lenovo) auf Regenreifen mit fast 6/10 sec Vorsprung auf Acosta, während Fermin Aldeguer nach dem FP2 zum zweiten Mal am Samstagvormittag stürzte und wenig später auch sein Gresini-Ducati-Teamkollege Alex Marquez im Kies lag.

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Für die letzten sechs Minuten ließen die Fahrer an der Box neue Regen-Hinterreifen montieren. Zarco übernahm mit 1:48,625 min die Spitze, der zweitplatzierte Jorge Martin pfefferte seine Aprilia RS-GP in den Kies.

Johann Zarco wurde von Marc Marquez überflügelt

Zarco steigerte sich auf 1:48,227 min, wurde aber wenig später von Marc Marquez mit 1:48,087 min unterboten. Der Franzose hatte bei seinem finalen Angriff Chancen auf die Pole-Position, leistete sich aber in der letzten Kurve einen schwerwiegenden Fehler. So wurde es mit 0,140 sec Rückstand Platz 2 hinter dem Champion mit der Startnummer 93. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), der die erste Startreihe komplettiert, verliert bereits über eine Sekunde.

Startreihe 2 bilden WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia), Alex Marquez sowie Acosta, in Reihe 3 stehen Martin, Enea Bastianini (KTM) und Raul Fernandez (Aprilia).

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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73

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

07

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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