MotoGP-Qualifying Jerez: Marc Marquez und Johann Zarco in eigener Welt

Im Zeittraining am Freitag blieb Vizeweltmeister Alex Marquez (Gresini Ducati) mit 1:35,704 min nur knapp über dem Rundenrekord von Fabio Quartararo (Yamaha) aus dem Jahr 2025 (1:35,610 min). In der Nacht auf Samstag kam Regen, im FP2 auf abtrocknender Strecke sorgte Pedro Acosta (Red Bull KTM) mit 1:48,862 min für die Bestmarke.

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Johann Zarco (LCR Honda) und Acosta schafften als Schnellste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während alle vier Yamaha-Piloten Quartararo, Razgatlioglu, Rins und Miller scheiterten.

Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 begann bei wolkenverhangenem Himmel und nur 16 Grad Celsius Lufttemperatur mit Verspätung, weil nach technischen Problemen an Franco Morbidellis Ducati erst geprüft werden musste, ob der Italiener Kühlflüssigkeit oder sogar Öl auf der Strecke verteilt hatte.

Zur Halbzeit führte Marc Marquez (Ducati Lenovo) auf Regenreifen mit fast 6/10 sec Vorsprung auf Acosta, während Fermin Aldeguer nach dem FP2 zum zweiten Mal am Samstagvormittag stürzte und wenig später auch sein Gresini-Ducati-Teamkollege Alex Marquez im Kies lag.

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Für die letzten sechs Minuten ließen die Fahrer an der Box neue Regen-Hinterreifen montieren. Zarco übernahm mit 1:48,625 min die Spitze, der zweitplatzierte Jorge Martin pfefferte seine Aprilia RS-GP in den Kies.

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Johann Zarco wurde von Marc Marquez überflügelt

Zarco steigerte sich auf 1:48,227 min, wurde aber wenig später von Marc Marquez mit 1:48,087 min unterboten. Der Franzose hatte bei seinem finalen Angriff Chancen auf die Pole-Position, leistete sich aber in der letzten Kurve einen schwerwiegenden Fehler. So wurde es mit 0,140 sec Rückstand Platz 2 hinter dem Champion mit der Startnummer 93. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), der die erste Startreihe komplettiert, verliert bereits über eine Sekunde.