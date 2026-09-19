MotoGP-Qualifying Red Bull Ring: Fahrer in Startreihe 1 innerhalb 0,071 sec

Im Zeittraining am Freitag ließ Pedro Acosta aus dem KTM-Werksteam die Führungsetage der Orangen um Geschäftsführer Gottfried Neumeister mit seiner Bestzeit jubeln, in 1:28,381 min blieb der Spanier gute 6/10 sec über dem Rundenrekord von Jorge Martin (1:27,748 min), gefahren 2024 auf einer Ducati. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten lediglich 0,436 sec.

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Routinier Johann Zarco (LCR Honda) und Ex-Champion Pecco Bagnaia (Ducati) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) in den Rennen am Samstag und Sonntag im 22-Mann-Feld erneut auf dem letzten Startplatz stehen wird.

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 blieb Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi bei schönem Herbstwetter und 18 Grad Celsius Lufttemperatur als Erster am Samstag unter 1:29 min und übernahm damit vorübergehend Platz 1 auf den Zeitenmonitoren.

Marc und Alex Marquez unterboten den Italiener wenig später, außerdem Jorge Martin. Dann ließ Pedro Acosta den Hammer fallen und fuhr mit der KTM RC16 mit 1:28,328 min die schnellste Runde des Wochenendes.

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Weltmeister Marc Marquez: Startplatz 2 in Spielberg Foto: Gold and Goose Weltmeister Marc Marquez: Startplatz 2 in Spielberg © Gold and Goose

Jorge Martin übertrumpfte alle

Für die letzten sechs Minuten ließen die Fahrer an der Box neue Hinterreifen montieren und gingen auf finale Zeitenjagd. Dann passierte alles Schlag auf Schlag: Martin katapultierte sich mit 1:28,223 min an die Spitze der Zeitenliste, wurde aber wenig später von Acosta um 0,304 sec unterboten. Die Freude bei KTM hielt nur kurz, dann war Martin mit 1:27,917 min wieder auf Platz 1 zu sehen.

Alex Marquez (Gresini Ducati) stürzte in den letzten 2 min, während sich sein Bruder Marc auf Platz 2 vorarbeitete. Als die Session mit der schwarz-weiß-karierten Flagge abgewinkt wurde, führte Martin die Zeitenliste vor Marc Marquez und Acosta an. Für die zweite Reihe qualifizierten sich Bezzecchi, Ai Ogura (Aprilia) und Alex Marquez. Reihe 3 bilden Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio (beide Ducati) und der erstaunliche Fabio Quartararo auf der unterlegenen Yamaha.

Offensichtlich ist: Die Top-4 fahren in ihrer eigenen Liga, dahinter klafft eine Lücke von mindestens 0,3 sec zum Rest.

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