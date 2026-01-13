MotoGP-Realität für Pramac Racing: Der zweite Neustart in zwei Jahren

Nachdem Pramac Racing in der MotoGP-Saison 2024 mit Jorge Martin den Fahrer-WM-Titel holte, machte das Team 2025 einen Neustart. Die Truppe rund um Manager Gino Borsoi wechselte von Langzeitpartner Ducati zu Yamaha und verpflichtete mit Miguel Oliveira und Jack Miller zwei Routiniers, um die Entwicklung bei der schwächelnden M1 voranzutreiben.

Das Satellitenteam erlebte ein schwieriges Jahr. Miller und Oliveira landeten auf den Gesamträngen 17 bzw. 20. In der Teamwertung landete die erfolgsverwöhnte Mannschaft gar nur auf dem letzten Platz.

Die V4-M1 von Pramac Yamaha Foto: Pramac Racing Die V4-M1 von Pramac Yamaha © Pramac Racing

2026 soll ein Schritt nach vorn gelingen. Der Vertrag mit Miller wurde um ein Jahr verlängert – Yamaha weiß, dass der Australier schnell ist und das japanische Motorrad ans Limit bringen kann. Oliveira musste gehen und wurde durch den dreifachen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu ersetzt.

Die V4-M1 von Pramac Yamaha Foto: Pramac Yamaha

Pramac steht in diesem Jahr erneut vor einer schwierigen Aufgabe. Toprak wird zwar viel zugetraut, er muss sich aber im GP-Paddock erst zurechtfinden. Dazu kommt, dass das Team wieder ein neues Motorrad in den Boxen stehen hat. Yamaha hat den Schwenk zu einem anderen Motorenkonzept vollzogen, die V4-M1 ist aber noch weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein – es wird schwer, mit dem neuen Bike in dieser Saison um Top-Platzierungen zu kämpfen.

2026 markiert für Pramac somit wieder einen Neustart. Für die Teampräsentation am 13. Januar haben sich die Italiener einen besonderen Ort ausgesucht: die «Accademia Musicale Chigiana» in der Stadt Siena. Siena liegt in der Toskana und ist nur rund 40 km von der Firmenzentrale von Pramac entfernt.

Als Motto für die Teamvorstellung hatte man sich passend «The Symphony of Speed» ausgedacht. Toprak Razgatlioglu und Jack Miller haben die Yamaha V4-M1 in den Pramac-Farben in dem historischen Umfeld neben einem schwarzen Flügel enthüllt.

Pramac feierte bei der Teampräsentation auch das 25-jährige Engagement in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. Selbst Motorrad-Legende Giacomo Agostini war an diesem Abend in Siena mit dabei, um das runde Jubiläum zu feiern.