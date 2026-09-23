Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Reglement: Verbot von «Practice Starts» aus der Boxengasse

Ab 2027 dürfen die MotoGP-Piloten keine «Practice Starts» in der Ausfahrt an der Boxengasse vornehmen. Derzeit sind diese auf rund 30 Prozent aller Strecken erlaubt. Der Grund für das Verbot.

MotoGP

Starts dürfen ab sofort nur noch in den Practice-Start-Zonen geübt werden
Starts dürfen ab sofort nur noch in den Practice-Start-Zonen geübt werden
Foto: Gold & Goose
Starts dürfen ab sofort nur noch in den Practice-Start-Zonen geübt werden
© Gold & Goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die «Grand-Prix-Commission» hat am 23. September zwei Neuerungen im MotoGP-Reglement bekanntgegeben. So sind ab 2027 «Practice Starts» in der Ausfahrt an der Boxengasse verboten. Auf etwas mehr als 30 Prozent der Rennstrecken im Kalender sind diese derzeit erlaubt. Da nun auf allen Strecken spezielle Practice-Start-Zonen eingeführt wurden und es bei jedem Grand Prix eine eigene Practice-Start-Session für die MotoGP gibt, sind Trainingsstarts aus der Boxengasse ab nächster Saison auf allen Rennstrecken verboten.

Werbung

Werbung

Mit sofortiger Wirkung wird die in der ECU-Software festgelegte Drehzahlbegrenzung von 20.000 U/min zur besseren Klarheit in das Reglement der MotoGP-Klasse aufgenommen.

Die aufgeführten Entscheidungen traf die Grand-Prix-Commission, bestehend aus Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) und Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Vorsitzender). Anwesend waren zudem Jorge Viegas (FIM-Präsident), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (Technischer Direktor), Paul King (FIM-CCR-Direktor) sowie Dominique Hebrard (FIM-CTI-Technischer Direktor).

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

306

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

294

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

264

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

234

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

6

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

222

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

203

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

158

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

156

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

115

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM