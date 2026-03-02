MotoGP-Rookie Diogo Moreira: «Habe keine Zeit mehr, mich auszuruhen!»
Diogo Moreira hat sein erstes MotoGP-Rennwochenende erfolgreich hinter sich gebracht. In Buriram fuhr er 3 WM-Punkte ein – er war happy. Der Stress abseits der Rennstrecke ist für ihn eine Umstellung.
MotoGP-Rookie Diogo Moreira kann mit seinem Renn-Debüt in der Königsklasse zufrieden sein. Der LCR-Honda-Pilot erzielte sowohl im Sprint als auch im Grand Prix Platz 13, womit er seine ersten drei WM-Punkte holte. Der Brasilianer ging jeweils von Startplatz 15 ins Rennen uns lieferte eine solide Leistung ab.
Im Grand Prix am Sonntag konnte er sich im Mittelfeld platzieren, dazulernen und eine solide Pace an den Tag legen. «Ich habe es von Beginn an genossen und bin sehr happy. Ich habe mit Enea (Bastianini) gekämpft, was super war. Nach zwölf Runden haben dann meine Reifen stark nachgelassen und ich hatte ein wenig zu kämpfen. Für mich war es aber ein positives Rennen», freute sich Moreira. Hinter Moreira kamen die vier Yamaha-Fahrer und KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales ins Ziel.
Die Bedingungen in Thailand waren heiß, das Rennen über 26 Runden war lang. Dazu kommt, dass die MotoGP-Raketen im Gegensatz zu den Moto2-Bikes anstrengender zu fahren sind. Und am Samstag war bereits das Sprintrennen. Wie ist Moreira mit all diesen Herausforderungen zurechtgekommen? Hatte er noch genügend Energiereserven für den Grand Prix am Sonntag? «Ich war müde, aber beim Test war es schlimmer. Im Rennen ist es mir gut gegangen, ich hätte auch noch fünf Runden mehr durchgehalten», erwiderte der Moto2-Weltmeister.
Viel mehr Stress als MotoGP-Fahrer
Neben den Trainings und Rennen hat ein MotoGP-Pilot an einem Rennwochenende abseits der Strecke noch viele weitere Aufgaben zu erledigen. «Der große Unterschied ist, dass ich keine Zeit habe, mich auszuruhen», musste der 21-Jährige zugeben. «Sobald ich meine Arbeit auf dem Motorrad erledigt habe, starten die Medientermine mit den TV-Interviews, usw. Das ist für mich eine große Veränderung, aber das Wochenende war für uns sehr positiv. Wir müssen es genießen.»
Weiter geht es für Diogo Moreira in zweieinhalb Wochen in Brasilien. Bei seinem Heim-GP wird der aus Sao Paulo stammende Fahrer einen zusätzlichen Energieschub haben, um vor seinen Landsleuten ein gutes Wochenende zu zeigen.
