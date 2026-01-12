MotoGP-Rookie Diogo Moreira (LCR Honda): Erster Sieg im Jahr 2026
«Offroad-Spezialist» Diogo Moreira (Honda) bereitet sich derzeit intensiv auf seine erste MotoGP-Saison vor. Am vergangenen Wochenende gewann er ein Benefiz-Flat-Track-Rennen in Barcelona.
Moto2-Weltmeister Diogo Moreira ist bekannt für seine hervorragenden Offroad-Skills. Der 21-Jährige startete seine Rennfahrerkarriere in seiner brasilianischen Heimat im Motocross. 2017 zog er nach Spanien, um auf Asphalt umzusatteln. Wenn es um das Driften auf unbefestigtem Untergrund geht, ist Moreira deshalb immer bei den schnellsten dabei. So belegte er beim «100 km dei Campioni» von Valentino Rossi Ende November 2025 in Tavullia den zweiten Platz. In der vorletzten Ausgabe des Langstrecken-Klassikers stand er ganz oben auf dem Podest.
Bei der Vorbereitung auf seine erste MotoGP-Saison ist Moreira derzeit oft auf Offroad-Bikes unterwegs. Kurz vor Weihnachten trainierte er mit den Marquez-Brüdern auf einem Flat-Track-Kurs in Spanien. Am vergangenen Wochenende bestritt er in derselben Disziplin ein Rennen, beim dem er als Sieger hervorging.
Dabei handelte es sich um das Benefizrennen «T.T. Chistmas 2026» auf «Rocco's Ranch» in Barcelona. Gemeinsam mit seinem «Teamkollegen» Ferran Cardus, einem spanischen Flat-Track- und Supermoto-Fahrer, driftete Moreira am schnellsten um die Offroad-Piste.
Das T.T. Christmas wird seit mehr als fünf Jahren ausgetragen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und verschiedenen Wochenendaktivitäten werden für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Kinderkrankenhaus Sant Joan de Déu in Barcelona für die Bekämpfung des «Retinoblastoms» gesammelt. Das Retinoblastom ist ein bösartiger Tumor in der Netzhaut des Auges, der vor allem im Kindesalter auftritt. Das gespendete Geld – über 30.000 Euro – kommt betroffenen Familien zugute und wird zur Erforschung der seltenen Krankheit verwendet.
Vom 29. bis 31. Januar wird Diogo Moreira beim MotoGP-Shakedown-Test auf dem Sepang International Circuit wieder auf seiner RC213V Platz nehmen. Vom 3. bis 5. Februar geht dann der offizielle Test, bei dem alle Stammfahrer teilnehmen werden, über die Bühne. Somit hat Moreira in Malaysia sechs Tage zur Verfügung, um sich an sein neues Arbeitsgerät zu gewöhnen.
