MotoGP-Rookie Diogo Moreira (LCR Honda): Erster Sieg im Jahr 2026

Moto2-Weltmeister Diogo Moreira ist bekannt für seine hervorragenden Offroad-Skills. Der 21-Jährige startete seine Rennfahrerkarriere in seiner brasilianischen Heimat im Motocross. 2017 zog er nach Spanien, um auf Asphalt umzusatteln. Wenn es um das Driften auf unbefestigtem Untergrund geht, ist Moreira deshalb immer bei den schnellsten dabei. So belegte er beim «100 km dei Campioni» von Valentino Rossi Ende November 2025 in Tavullia den zweiten Platz. In der vorletzten Ausgabe des Langstrecken-Klassikers stand er ganz oben auf dem Podest.

Werbung

Werbung

Bei der Vorbereitung auf seine erste MotoGP-Saison ist Moreira derzeit oft auf Offroad-Bikes unterwegs. Kurz vor Weihnachten trainierte er mit den Marquez-Brüdern auf einem Flat-Track-Kurs in Spanien. Am vergangenen Wochenende bestritt er in derselben Disziplin ein Rennen, beim dem er als Sieger hervorging.

Dabei handelte es sich um das Benefizrennen «T.T. Chistmas 2026» auf «Rocco's Ranch» in Barcelona. Gemeinsam mit seinem «Teamkollegen» Ferran Cardus, einem spanischen Flat-Track- und Supermoto-Fahrer, driftete Moreira am schnellsten um die Offroad-Piste.

Diogo Moreira auf dem Flat-Track-Bike Foto: Rocco's Ranch Diogo Moreira auf dem Flat-Track-Bike © Rocco's Ranch

Werbung

Werbung

Das T.T. Christmas wird seit mehr als fünf Jahren ausgetragen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und verschiedenen Wochenendaktivitäten werden für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Kinderkrankenhaus Sant Joan de Déu in Barcelona für die Bekämpfung des «Retinoblastoms» gesammelt. Das Retinoblastom ist ein bösartiger Tumor in der Netzhaut des Auges, der vor allem im Kindesalter auftritt. Das gespendete Geld – über 30.000 Euro – kommt betroffenen Familien zugute und wird zur Erforschung der seltenen Krankheit verwendet.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen