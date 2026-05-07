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MotoGP-Rookie Moreira 2027 im Honda-Werksteam? «Ich weiß es nicht!»

Diogo Moreira muss sich in Le Mans auf wechselhafte Bedingungen einstellen – für den Rookie gilt es, mit dem MotoGP-Bike das Limit bei Regen zu finden. Seiner Zukunft sieht er gelassen entgegen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
© Gold & Goose

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Nach vier Rennwochenenden hat MotoGP-Rookie Diogo Moreira neun WM-Punkte auf seinem Konto. In der Gesamtwertung liegt der LCR-Honda-Pilot damit auf Rang 17. Beim Spanien-GP belegte der Brasilianer die Plätze 14 und 17, womit er in Jerez keine Punkte holte.

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An diesem Wochenende geht der Frankreich-GP über die Bühne. Für Le Mans sind wechselhafte Bedingungen vorausgesagt. «Wegen der Bedingungen wird es nicht einfach, dennoch freue ich mich darauf. Es sieht danach aus, dass der Sonntag der schlechteste Tag wird. Am Ende ist es aber für alle gleich. Wir müssen vorbereitet sein», meinte Moreira am Donnerstag.

Der Klassenneuling hat noch nicht viel Erfahrung mit einem MotoGP-Bike im Regen. «Wir müssen zuerst noch ein Verständnis aufbauen. In Malaysia sind wir nur ein paar Runden im Nassen gefahren. Das erste richtige Erlebnis mit dem MotoGP-Bike im Regen hatte ich in Jerez. Wir werden sehen, wie es hier läuft», grübelte er. Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura meinte, dass er bei nassen Bedingungen zuerst einmal stürzen müsse, um das Limit zu verstehen. «Für mich gilt das Gleiche. Ich muss verstehen, wo das Limit ist, deshalb müssen wir pushen.»

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Moreira: «Wir haben uns in Jerez sehr verbessert»

Beim Jerez-Test vor zwei Wochen war der Moto2-Weltmeister gut beschäftigt. Fühlt er sich zumindest für trockene Bedingungen mit seiner RC213V besser gerüstet? «Ich denke schon. Wir haben uns in Jerez sehr verbessert», ist Moreira zuversichtlich. Zumindest am Freitag soll es in Le Mans trocken bleiben. «Es sollte morgen für uns ein guter Tag sein, um alles besser zu verstehen. Der Schlüssel wird sein, direkt ins Q2 einzuziehen.»

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Im Gegensatz zu den meisten seiner Fahrerkollegen muss sich Diogo Moreira derzeit keine Sorgen um seine Zukunft machen – der 22-Jährige hat bei Honda einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Besteht für ihn aber die Möglichkeit, 2027 vom Kundenteam LCR ins Werksteam aufzusteigen? «Ich weiß es nicht. Ich habe einen Dreijahresvertrag und momentan liegt mein Fokus auf dem Wochenende und auf meinem Job.»

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