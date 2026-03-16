MotoGP-Rückkehr nach Brasilien: Der Zeitplan für die Trainings und Rennen
Am kommenden Wochenende findet der Brasilien-GP statt. Die MotoGP-Asse fahren auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania um Siege und WM-Punkte. Der Zeitplan im Überblick.
Vom 20. bis 22. März gastiert die MotoGP-WM in Brasilien. Es ist eine Rückkehr nach 22 Jahren, denn zuletzt wurde in dem südamerikanischen Land 2004 ein Motorrad-WM-Lauf gefahren – damals in Rio de Janeiro. Gefahren wird ab 2026 auf dem rundumerneuerten Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania. Die Strecke weist eine Länge von 3.835 Metern auf – sie ist hinter dem Sachsenring die zweitkürzeste MotoGP-Strecke. Der Kurs hat 14 Kurven, die Start-Ziel-Gerade ist rund 1.100 Meter lang.
Zuletzt war die Motorrad-Weltmeisterschaft in Goiania in den Jahren 1987 bis 1989 drei Jahre in Folge zu Gast. Die Sieger hießen damals Wayne Gardner (Honda), Eddie Lawson (Yamaha) und Kevin Schwantz (Suzuki).
Ducati ist auf Wiedergutmachung aus
Beim Großen Preis von Brasilien 2026 müssen die MotoGP-Asse den Kurs beim Hauptrennen am Sonntag 31-mal umrunden. Es wird sich zeigen, ob Aprilia mit Marco Bezzecchi und den anderen RS-GP-Fahrern wieder das stärkste Paket an den Start bringen wird. Ducati wird alles daransetzen, die beim Thailand-GP erlittene Niederlage wieder gut zu machen. Champion Marc Marquez hatte knapp drei Wochen Zeit, um sich zu erholen und weiter an seiner Fitness zu arbeiten. In Goiania wird Marquez wieder mitreden um den Sieg.
Doch auch WM-Leader Pedro Acosta (KTM), der seit der zweiten Saisonhälfte 2025 eine beeindruckende Konstanz hinlegt, ist ein Kandidat für den Sieg. Seinen ersten Sprint-Triumph in der Königsklasse erreichte der 21-jährige Spanier in Thailand, ihm fehlt noch der erste Grand-Prix-Sieg. Besonders genießen wird das MotoGP-Wochenende in Brasilien Lokalmatador Diogo Moreira (LCR Honda). Vor den heimischen Fans will der Rookie eine starke Leistung zeigen. Auch für Franco Morbidelli (VR46 Ducati), der brasilianische Wurzeln hat, ist es quasi ein Heim-GP.
Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie zwischen Brasilien und Mitteleuropa einen Zeitunterschied von vier Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 19 Uhr MEZ, der Grand Prix am Sonntag ebenfalls um 19 Uhr (die Ampel geht jeweils um 15 Uhr Ortszeit aus).
Zeitplan für den Großen Preis von Brasilien 2026 (MEZ):
Freitag, 20. März:
13:00 – 13.45 Uhr (45 min): Moto3, FP1
14.00 – 14.50 Uhr (50 min): Moto2, FP1
15.05 – 16.05 Uhr (60 min): MotoGP, FP1
17.15 – 18.00 Uhr (45 min): Moto3, Practice
18.15 – 19.05 Uhr (50 min): Moto2, Practice
19.20 – 20.35 Uhr (75 min): MotoGP, Practice
Samstag, 21. März:
12.40 – 13.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
13.25 – 13.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
14.10 – 14.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
14.50 – 15.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
15.15 – 15.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
16.45 – 17.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
17.10 – 17.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
17.40 – 17.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
18.05 – 18.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
19.00 Uhr: MotoGP-Sprint (15 Runden)
Sonntag, 22. März:
14.40 – 14.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
16.00 Uhr: Moto3-Rennen (24 Runden)
17.15 Uhr: Moto2-Rennen (26 Runden)
19.00 Uhr: MotoGP-Rennen (31 Runden)
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