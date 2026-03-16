Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Rückkehr nach Brasilien: Der Zeitplan für die Trainings und Rennen

Am kommenden Wochenende findet der Brasilien-GP statt. Die MotoGP-Asse fahren auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania um Siege und WM-Punkte. Der Zeitplan im Überblick.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania
Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania
Foto: MOTOGP GOIANIA
Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania
© MOTOGP GOIANIA

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Vom 20. bis 22. März gastiert die MotoGP-WM in Brasilien. Es ist eine Rückkehr nach 22 Jahren, denn zuletzt wurde in dem südamerikanischen Land 2004 ein Motorrad-WM-Lauf gefahren – damals in Rio de Janeiro. Gefahren wird ab 2026 auf dem rundumerneuerten Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania. Die Strecke weist eine Länge von 3.835 Metern auf – sie ist hinter dem Sachsenring die zweitkürzeste MotoGP-Strecke. Der Kurs hat 14 Kurven, die Start-Ziel-Gerade ist rund 1.100 Meter lang.

Werbung

Werbung

Zuletzt war die Motorrad-Weltmeisterschaft in Goiania in den Jahren 1987 bis 1989 drei Jahre in Folge zu Gast. Die Sieger hießen damals Wayne Gardner (Honda), Eddie Lawson (Yamaha) und Kevin Schwantz (Suzuki).

Ducati ist auf Wiedergutmachung aus

Beim Großen Preis von Brasilien 2026 müssen die MotoGP-Asse den Kurs beim Hauptrennen am Sonntag 31-mal umrunden. Es wird sich zeigen, ob Aprilia mit Marco Bezzecchi und den anderen RS-GP-Fahrern wieder das stärkste Paket an den Start bringen wird. Ducati wird alles daransetzen, die beim Thailand-GP erlittene Niederlage wieder gut zu machen. Champion Marc Marquez hatte knapp drei Wochen Zeit, um sich zu erholen und weiter an seiner Fitness zu arbeiten. In Goiania wird Marquez wieder mitreden um den Sieg.

Empfehlungen

Doch auch WM-Leader Pedro Acosta (KTM), der seit der zweiten Saisonhälfte 2025 eine beeindruckende Konstanz hinlegt, ist ein Kandidat für den Sieg. Seinen ersten Sprint-Triumph in der Königsklasse erreichte der 21-jährige Spanier in Thailand, ihm fehlt noch der erste Grand-Prix-Sieg. Besonders genießen wird das MotoGP-Wochenende in Brasilien Lokalmatador Diogo Moreira (LCR Honda). Vor den heimischen Fans will der Rookie eine starke Leistung zeigen. Auch für Franco Morbidelli (VR46 Ducati), der brasilianische Wurzeln hat, ist es quasi ein Heim-GP.

Werbung

Werbung

Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie zwischen Brasilien und Mitteleuropa einen Zeitunterschied von vier Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 19 Uhr MEZ, der Grand Prix am Sonntag ebenfalls um 19 Uhr (die Ampel geht jeweils um 15 Uhr Ortszeit aus).

Zeitplan für den Großen Preis von Brasilien 2026 (MEZ):

Freitag, 20. März:

  • 13:00 – 13.45 Uhr (45 min): Moto3, FP1

  • 14.00 – 14.50 Uhr (50 min): Moto2, FP1

  • 15.05 – 16.05 Uhr (60 min): MotoGP, FP1

  • 17.15 – 18.00 Uhr (45 min): Moto3, Practice

  • 18.15 – 19.05 Uhr (50 min): Moto2, Practice

  • 19.20 – 20.35 Uhr (75 min): MotoGP, Practice

Samstag, 21. März:

  • 12.40 – 13.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 13.25 – 13.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 14.10 – 14.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 14.50 – 15.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 15.15 – 15.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 16.45 – 17.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 17.10 – 17.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 17.40 – 17.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 18.05 – 18.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 19.00 Uhr: MotoGP-Sprint (15 Runden)

Werbung

Werbung

Sonntag, 22. März:

  • 14.40 – 14.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 16.00 Uhr: Moto3-Rennen (24 Runden)

  • 17.15 Uhr: Moto2-Rennen (26 Runden)

  • 19.00 Uhr: MotoGP-Rennen (31 Runden)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien