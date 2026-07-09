MotoGP auf dem Sachsenring: Niemals Stillstand, Catterfeld singt die Hymne

Der MotoGP-Tross hat auf dem Sachsenring seinen letzten Auftritt, bevor es in die knapp vierwöchige Sommerpause geht. Das größte deutsche Einzel-Sport-Event zieht auch in diesem Jahr die Massen in seinen Bann; im Hintergrund wird von Promoter MotoGP Sports Entertainment Group (SEG), Veranstalter ADAC und der Sachsenring Event GmbH an einzelnen Schrauben gedreht.

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Die deutsche Nationalhymne wird dieses Mal von Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld interpretiert – die gebürtige Erfurterin wird laut Protokoll am Sonntag um 13.52 Uhr singen. Damit folgt die MotoGP dem Trend in anderen Ländern und der Formel 1, wo ebenfalls bekannte Künstler des Landes die Fans mit der Hymne verwöhnen.

Stillstand bedeutet Rückschritt – auch auf dem Sachsenring, wo die meisten Tribünen Jahr für Jahr für die Großveranstaltung MotoGP aufgebaut werden müssen. Dafür wurde das Thema Glasfaser optimiert: «Jetzt gibt es am Ring rundum Glasfaser und eine sogenannte Plug-and-Play-Infrastruktur», schilderte ADAC-PR-Mann Oliver Runschke. «Jetzt muss man weniger Strippen ziehen und Funk aufbauen, weil alles im Boden liegt.»

Innerhalb der Sprecherriege wurden die Aufgaben adaptiert. In diesem Jahr wird klar zwischen Sprecher und Interviewer getrennt, nachdem in den vergangenen beiden Jahren laufend gewechselt wurde. Das Duo Thomas Deitenbach und Lukas Gajewski sitzt bei den Sessions im Sprecherturm ober ist im Paddock. Aus dem Bereich des Fahrerlagers und vor den GP-Rennen aus der Startaufstellung meldet sich Johannes Orasche mit Stimmen von Fahrern, Teamvertretern und Gästen.

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Die MotoGP auf dem Sachsenring: Fans sind hautnah dabei

Die Fans auf den Tribünen sollen möglichst nahe am Puls des Geschehens sein und rasch Infos zu bestimmten Aktionen und Besonderheiten in und nach den Sessions erhalten. Auch die beliebten Fan-Events wie Fahrervorstellung (Samstag), der Pit-Walk (Donnerstag) und die beiden Hero-Walks (Samstag/Sonntag) werden vom Trio akustisch begleitet.

Neu im Programm ist am Donnerstag der Familientag mit zahlreichen Aktivitäten auf dem Gelände. Dazu kommen erstmals in diesem Jahr zwei Stunt-Shows im Bereich der Start Ziel-Geraden am Samstag nach dem MotoGP-Qualifying und am Sonntagmittag nach dem Moto2-Rennen.