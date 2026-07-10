Der Große Preis von Deutschland: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden
An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Sachsenring. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wann und wo die Sessions der Königsklasse, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf
Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt der Sender ab 10.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr werden auf DF1 die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt der Sender ab 10.20 Uhr alle Rennen live.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 19.15 Uhr und um 2.05 Uhr in der Nacht folgt jeweils eine Wiederholung des Sprintrennens. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen der Kategorien Moto3 und Moto2 live. Ab 13.55 Uhr zeigt der Sender das MotoGP-Rennen. Um 22.10 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.
RTS2 überträgt am Samstag ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Deutschland 2026 (MESZ):
Freitag, 10. Juli:
09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 11. Juli:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (15 Runden)
16.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1
Sonntag, 12. Juli:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (23 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (25 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (30 Runden)
15.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
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