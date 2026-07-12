Wo die Rennen der MotoGP-WM auf dem Sachsenring live zu sehen sind

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Sonntag überträgt DF1 ab 10.20 Uhr alle Rennen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt die Rennen der MotoGP-WM auf dem Sachsenring am Sonntag nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen der Kategorien Moto3 und Moto2 live. Ab 13.55 Uhr zeigt der Sender das MotoGP-Rennen. Um 22.10 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. RTS2 überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Deutschland 2026 (MESZ):

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Sonntag, 12. Juli: