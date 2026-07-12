Wo die Rennen der MotoGP-WM auf dem Sachsenring live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Sachsenring die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf
Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Sonntag überträgt DF1 ab 10.20 Uhr alle Rennen live.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen der Kategorien Moto3 und Moto2 live. Ab 13.55 Uhr zeigt der Sender das MotoGP-Rennen. Um 22.10 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. RTS2 überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Deutschland 2026 (MESZ):
Sonntag, 12. Juli:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (23 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (25 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (30 Runden)
15.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
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