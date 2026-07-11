Sachsenring, Q2: Ducati-Trio vorn – Sorge um Bezzecchi nach Highsider!

Alle fünf Ducatis, alle vier Aprilias sowie zwei Yamahas und eine KTM trafen im Q2 beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring aufeinander, um die Startreihenfolge für die ersten vier Reihen auszufahren. Die beiden Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) hatten im Q1 das Ticket für den zweiten Durchgang gelöst .

Werbung

Werbung

Marc Marquez’ Bestzeit im Zeittraining war vor dem Q2 die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Der Ducati-Werkspilot umrundete den Sachsenring am Freitagnachmittag in 1:19,394 Minuten. Der Pole-Rekord stammte aus dem Vorjahr: Fabio di Giannantonios 1:19,071er-Zeit war die Referenz für das Q2.

Schreckmoment: Bezzecchi fliegt bei hohem Tempo ab

Beim ersten Schlagabtausch flog Marco Bezzecchi via Highsider von seiner Werks-Aprilia. Der Italiener verlor in der schnellen Bergabpassage (Kurve 7) die Kontrolle und schlug hart auf den Asphalt auf.

Highsider in Kurve 7: Marco Bezzecchi schlug hart auf Foto: MotoGP Highsider in Kurve 7: Marco Bezzecchi schlug hart auf © MotoGP

Werbung

Werbung

Bezzecchi blieb daraufhin liegen und stand erst nach einer kurzen Verschnaufpause auf. Der ehemalige WM-Leader war nach seinem schweren Sturz in Assen bereits angeschlagen ins Sachsenring-Wochenende gegangen.

Aprilia-Pilot Fernandez zu Beginn auf Pole-Kurs

Markenkollege Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) fuhr im ersten Stint in 1:19,262 Minuten die schnellste Runde und befand sich damit auf Kurs zur Pole-Position. Alex Marquez (Gresini-Ducati) war Zweiter vor Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati). Marc Marquez lag nach dem ersten Versuch nur auf der vierten Position und hatte 0,305 Sekunden Rückstand.

Mit dem zweiten Reifen verbesserte sich Marc Marquez auf die zweite Position und kam bis auf 0,089 Sekunden an die Fernandez-Zeit heran. Di Giannantionio notierte absolute Sektor-Bestzeiten und schob sich an die Spitze. Die Uhr blieb bei 1:19,188 Minuten stehen. Auch Ai Ogura war schnell unterwegs, reihte sich auf der dritten Position ein und schob Marc Marquez damit aus den Top-3.

Marc Marquez setzt sich erst beim dritten Versuch an die Spitze

Doch der Weltmeister startete einen dritten Versuch und fuhr absolute Sektor-Bestzeiten. Marc Marquez brach in 1:19,041 Minuten den Pole-Rekord von Di Giannantonio. Wenig später schob sich Bruder Alex auf die zweite Position. Damit lagen drei Ducatis in den Top-3.

Werbung

Werbung

KTM-Pilot Pedro Acosta wollte die Ducati-Party an der Spitze sprengen und fuhr im ersten Sektor eine absolute Bestzeit. Doch der Spanier verlor im zweiten Sektor viel Zeit und war keine Gefahr mehr für die führenden Ducatis.

Startplatz 2 hinter Bruder Marc für Gresini-Pilot Alex Marquez Foto: Gold and Goose Startplatz 2 hinter Bruder Marc für Gresini-Pilot Alex Marquez © Gold and Goose

Die Reihenfolge an der Spitze blieb unverändert: Marc Marquez holte sich die Pole vor Bruder Alex und Ducati-Markenkollege Fabio di Giannantonio. Nach dem Q2 freute sich «Diggia» über den Platz in der ersten Reihe, ärgerte sich aber, dass Marquez den Rundenrekord brechen konnte.

Startplatz 3 für Fabio Di Giannantonio am Sachsenring Foto: Gerhard Schiel Startplatz 3 für Fabio Di Giannantonio am Sachsenring © Gerhard Schiel

Werbung

Werbung

Trackhouse erneut vor den Werks-Aprilias

Raul Fernandez war als Vierter bester Aprilia-Pilot vor Trackhouse-Teamkollege Ai Ogura. Fabio Quartararo wuchs über sich heraus und stellte als Sechster einen Platz in der zweiten Reihe sicher.

Franco Morbidelli qualifizierte sich für Startplatz 7, erhielt aber eine Gridstrafe, weil er am Freitag erneut auf der Ideallinie bummelte und einen anderen Fahrer behinderte. Marco Bezzecchi beendete das Q2 auf der achten Position, da er vor seinem Highsider eine Zeit setzen konnte. Er wurde mit angeschlagenem Arm für weitere Untersuchungen ins Medical Center eingeliefert. Teamkollege Jorge Martin enttäuschte als Neunter und war langsamster Aprilia-Pilot.

Pedro Acosta landete als bester KTM-Pilot auf Startplatz 10. Francesco Bagnaia und Jack Miller (Pramac-Yamaha) komplettierten die Top-12. Miller beeindruckte am Freitag, war im Q2 aber nur zweitbester Yamaha-Pilot.

Der MotoGP-Sprint am Samstag über 15 Runden wird um 15:00 Uhr gestartet.

Werbung