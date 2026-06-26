Die MotoGP auf dem Sachsenring: Wer gewinnt das Simson-Moped?

Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix 2026 rückt näher. Mit dem Charity Run am 8. Juli startet das Event auf dem Sachsenring. Einen Tag später feiert der neu eingeführte MotoGP Family Day seine Premiere. Ab 11 Uhr startet zwischen Haupteingang und Karthalle ein buntes Programm bei freiem Eintritt mit MotoGP-Simulator, Hüpfburg, Kinderschminken, Riesenrad, Slot-Car-Rennen, Pocket Bikes, Bastelstationen und einem Glücksrad mit hochwertigen Gewinnen.

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Auch neu ist eine eigene Event-Area neben dem Red Bull Rennzirkus. Dort gibt es Präsentationsflächen von CFMoto mit Autogrammstunden der Fahrer des Aspar-Moto2-Teams. Der Showtruck des neuen Eventpartners Würth sorgt ebenfalls für Abwechslung.

Am Haupteingang Goldbachstraße gibt es beim Bundeswehr-Stand einen besonderen Preis zu gewinnen. Übrigens: Auch die DTM ist mit einem originalen Mercedes-AMG GT3 sowie kostenlosen Rennsimulatoren von RaceRoom mit der DTM-Experience auf dem Sachsenring vertreten.

Das besonderes Highlight 2026: Ein kultiges Simson-Moped von ZT-Tuning im offiziellen Motorrad-Grand-Prix-Deutschland-Design wartet auf seinen neuen Besitzer. Die Übergabe an den glücklichen Gewinner findet am Samstagabend im Rahmen der Fahrerpräsentation vor den Augen der MotoGP-Asse in der Karthalle statt.

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Die wichtige Frage für die Rennsport-Fans: Wo und wann kann man die Helden am Ring hautnah erleben? Am Donnerstag öffnet beim Pitlane Walk die Boxengasse – im Ticketshop sind dafür noch wenige Tickets erhältlich. Beim MotoGP Hero Walk am Samstag um 11.45 Uhr sind die Piloten der Moto2- und Moto3-Klasse in der Karthalle für Selfies und Autogramme zu treffen.

Am Samstagabend feiern die Fans ihre Stars bei der Fahrerpräsentation der MotoGP-Piloten. Am Sonntagmorgen findet von 10.20 bis 10.40 Uhr in der Karthalle der MotoGP Hero Walk statt – das komplette MotoGP-Feld kommt dabei direkt vom Parade-Truck auf den roten Teppich in die Karthalle.

Über das gesamte Wochenende sorgt der Red Bull Rennzirkus mit Stunt-Shows, Autogrammstunden sowie einer Ausstellung von Red-Bull-Motorrädern und -Rennfahrzeugen für zusätzliche Unterhaltung. Ebenfalls über das gesamte Wochenende ist der «Fantower» hinter der Tribüne 2 geöffnet.

Tickets gibt es noch online unter adac.de/motogp . Telefonisch steht die Hotline 03723/8099111 zur Verfügung. Per E-Mail gibt es Auskünfte unter info@sachsenring-event.de. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt zum Veranstaltungsgelände.

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