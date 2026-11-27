Im kommenden Jahr wird im Rahmen des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2027 auch 100 Jahre Sachsenring gefeiert. Das MotoGP-Event in Hohenstein-Ernstthal soll deswegen ein besonderes Spektakel werden. Dafür wird bei der Sachsenring Event GmbH im Team um Lutz Oeser und Robert Dorn bereits fieberhaft gearbeitet. Zur Erinnerung: 2026 wurden über drei Tage hinweg 261.831 Fans auf dem Gelände gezählt.

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Auch die Ticketverkäufe für den Grand Prix 2027 laufen im Moment vielversprechend. Ende September waren bereits die ersten 45.000 Tickets verkauft. «Wir sind wahnsinnig zufrieden – wir haben bis jetzt knapp 55.000 Tickets verkauft. Wir befinden uns somit aktuell etwa zehn Prozent über dem Wert aus dem Vorjahr», berichtete Robert Dorn.

«Man sollte gerade jetzt im Hinblick auf Weihnachten schnell sein, was den Vorverkauf betrifft. Bis zum 1. Februar gelten ja noch die ersten Vorverkaufspreise», betonte Dorn. «Der gute Zuspruch kommt sicher aus dem nahenden Jubiläum und dem guten Wetter von 2026. Da wurden bei den Fans tolle Emotionen mit nach Hause genommen. Dazu kommt die neue Ära mit den neuen Motorrädern, den neuen Fahrer-Team-Kombinationen und vieles mehr.»

Angebot für die Fans wird erweitert

Dorn weiter: «Im Moment arbeiten wir an einem noch größeren Rahmenprogramm mit Festival-Charakter. Bei uns gibt es ja am Sonntag auch die Rahmenrennen. Dazu kommt, dass man jetzt am Freitag die Sprint-Quali erleben kann und das mit 50 Euro auf einer Tribüne. Wir sind im Austausch mit Liberty, dass wir am Sonntag rund um die Fahrer-Parade und dem Hero-Walk für die Fans noch etwas mehr bieten können.»

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Der Charity Run wird als Event-Auftakt kommendes Jahr auf 1.000 Teilnehmer anwachsen. Wegen des erwarteten Besucheransturms am Wochenende werden die Tribünen T1 bei Start/Ziel sowie die T6 am Ausgang des Omega erweitert. Pro Renntag stehen für die Fans dadurch gut 1.500 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Auch das Thema Merchandising wird weiter mit den Spezial- und Weihnachtskollektionen forciert.