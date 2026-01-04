Weiter zum Inhalt
MotoGP-Saison 2026: Alle Termine für die Teampräsentationen fixiert

Honda HRC Castrol wird am 2. Februar als letztes Team die Farben für die MotoGP-Saison 2026 präsentieren. Somit stehen alle Termine für die Teamvorstellungen fest. Den Anfang macht Pramac Yamaha.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

An diesen Terminen stellen die MotoGP-Teams ihre Farben für 2026 vor
An diesen Terminen stellen die MotoGP-Teams ihre Farben für 2026 vor
Foto: Gold & Goose
An diesen Terminen stellen die MotoGP-Teams ihre Farben für 2026 vor
© Gold & Goose

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Winterpause. Die Fahrer genießen ihren Urlaub oder nutzen die Zeit, um sich akribisch auf die Saison 2026 vorzubereiten. Bereits in einem Monat findet auf dem Sepang International Circuit der erste Test des Jahres statt.

Zuvor werden im Januar und Anfang Februar die Teams ihre Farben für die MotoGP-Saison 2026 vorstellen. Nachdem viele den Termin für ihre Präsentationen bereits vor Weihnachten kommuniziert haben, gab nun auch das Honda-Werksteam ein Datum bekannt. So wird Honda HRC Castrol am 2. Februar die RC213V für dieses Jahr enthüllen – einen Tag nach dem Satellitenteam LCR Honda.

Die Fahrer sind dieselben geblieben – HRC setzt auch 2026 auf Joan Mir und Luca Marini. Die beiden zeigten 2025 kontinuierlich Fortschritte. Mir erzielte zwei Podestplätze und belegte Gesamtrang 15. Der MotoGP-Weltmeister von 2020 geht in das vierte gemeinsame Jahr mit Honda. Für Marini wird es die dritte Saison auf der RC213V. Mit konstant guten Ergebnissen landete der Halbbruder von Valentino Rossi 2025 auf Platz 13 in der Gesamtwertung.

Somit sind nun alle Termine für die Teamvorstellungen fixiert. Einige Tage zuvor gab Trackhouse Aprilia bekannt, dass die Präsentation der Farben für 2026 am 21. Januar stattfinden wird. Den Beginn macht Pramac Yamaha am 13. Januar, das Honda-Werksteam wählte mit dem 2. Februar von allen MotoGP-Teams den spätesten Termin.

Termine für die MotoGP-Teamvorstellungen 2026:

  • Pramac Yamaha: 13. Januar in Siena (I)

  • VR46 Racing: 14. Januar in Rom (I)

  • Aprilia Racing: 15. Januar in Mailand (I)

  • Ducati Lenovo: 19. Januar in Madonna di Campiglio (I)

  • Monster Energy Yamaha: 21. Januar in Jakarta (ID)

  • Trackhouse Racing: 21. Januar

  • KTM Factory Racing und KTM Tech3: 27. Januar

  • Gresini Racing: 31. Januar in Kuala Lumpur (MY)

  • LCR Honda: 1. Februar

  • Honda HRC Castrol: 2. Februar

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

