MotoGP-Saison 2026: Alle Termine für die Teampräsentationen fixiert

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Winterpause. Die Fahrer genießen ihren Urlaub oder nutzen die Zeit, um sich akribisch auf die Saison 2026 vorzubereiten. Bereits in einem Monat findet auf dem Sepang International Circuit der erste Test des Jahres statt.

Werbung

Werbung

Zuvor werden im Januar und Anfang Februar die Teams ihre Farben für die MotoGP-Saison 2026 vorstellen. Nachdem viele den Termin für ihre Präsentationen bereits vor Weihnachten kommuniziert haben, gab nun auch das Honda-Werksteam ein Datum bekannt. So wird Honda HRC Castrol am 2. Februar die RC213V für dieses Jahr enthüllen – einen Tag nach dem Satellitenteam LCR Honda.

Die Fahrer sind dieselben geblieben – HRC setzt auch 2026 auf Joan Mir und Luca Marini. Die beiden zeigten 2025 kontinuierlich Fortschritte. Mir erzielte zwei Podestplätze und belegte Gesamtrang 15. Der MotoGP-Weltmeister von 2020 geht in das vierte gemeinsame Jahr mit Honda. Für Marini wird es die dritte Saison auf der RC213V. Mit konstant guten Ergebnissen landete der Halbbruder von Valentino Rossi 2025 auf Platz 13 in der Gesamtwertung.

Somit sind nun alle Termine für die Teamvorstellungen fixiert. Einige Tage zuvor gab Trackhouse Aprilia bekannt, dass die Präsentation der Farben für 2026 am 21. Januar stattfinden wird. Den Beginn macht Pramac Yamaha am 13. Januar, das Honda-Werksteam wählte mit dem 2. Februar von allen MotoGP-Teams den spätesten Termin.

Werbung

Werbung

Termine für die MotoGP-Teamvorstellungen 2026:

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen