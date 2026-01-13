MotoGP-Saison 2026: Das sind die Crew-Chiefs aller Fahrer

Anfang Februar findet auf dem Sepang International Circuit der erste MotoGP-Test 2026 statt. In den Wochen davor präsentieren die Teams ihre Fahrer und Motorräder für dieses Jahr. Doch wer wird für die MotoGP-Asse in der Box der erste Ansprechpartner sein?

Werbung

Werbung

Die Kollegen von motogp.com haben zusammengefasst, wer in dieser Saison mit welchem Crew-Chief zusammenarbeiten wird. Viele Fahrer setzen auf Bewährtes einige wenige wagen einen Neustart.

Ducati Lenovo: Champion Marc Marquez wird weiterhin mit Marco Rigamonti zusammenarbeiten, nachdem die Partnerschaft 2025 zum Titelgewinn geführt hat. Auch sein Teamkollege Francesco Bagnaia setzt auf Kontinuität und geht mit Christian Gabbarini in seine achte Saison.

Gresini Racing: Vize-Weltmeister Alex Marquez wird 2026 bereits das vierte Jahr Donatello Giovanotti an seiner Seite haben. Teamkollege Fermin Aldeguer setzt weiterhin auf Frankie Carchedi – jener Crew-Chief, mit dem Marc Marquez bei Gresini in der Saison 2024 zusammengearbeitet hat.

Werbung

Werbung

VR46 Racing: Fabio Di Giannantonio wird auch 2026 mit Massimo Branchini zusammenarbeiten. Teamkollege Franco Morbidelli erlebte seine beste Saison seit seinem Vize-WM-Titel im Jahr 2020 und hofft, dass er mit Matteo Flamigni erneut erfolgreich sein wird.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi erlebte 2025 in seinem ersten Aprilia-Jahr eine beeindruckende MotoGP-Saison. Francesco Venturato steht ihm auch 2026 zur Seite. Jorge Martin bleibt für eine sechste Saison bei Daniele Romagnoli, mit dem er 2024 (bei Pramac) gemeinsam den Titel holte.

Trackhouse Racing: Mit einem Sieg und einem Podestplatz in den letzten vier MotoGP-Events 2025 war Raul Fernandez einer der herausragenden Fahrer zum Saisonende. Der Spanier wird 2026 weiterhin mit Noe Herrera zusammenarbeiten. Teamkollege Ai Ogura wird weiterhin von Giovanni Mattarollo unterstützt.

Red Bull KTM Factory Racing: Pedro Acosta hatte 2025 eine beeindruckende MotoGP-Saison. Der junge Spanier wird in diesem Jahr erneut mit Paul Trevathan zusammenarbeiten. Brad Binder hingegen erlebte eine schwierige Saison 2025. Er beendete die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Andres Madrid – Phil Marron ist nun sein Crew-Chief. Marron holte gemeinsam mit Toprak Razgatlioglu drei Superbike-WM-Titel.

Werbung

Werbung

Red Bull KTM Tech 3: Enea Bastianini wechselte in der Mitte der Saison 2025 den Crew-Chief. Alberto Giribuola verließ das Team nach dem Barcelona-Wochenende und wurde durch Xavi Palacin ersetzt. 2026 kommt es erneut zu einem Wechsel – Andres Madrid, der Ex-Crew-Chief von Brad Binder, ist der neue starke Mann an der Seite von «La Bestia». Maverick Vinales arbeitet weiterhin mit Manuel Cazeaux zusammen. Zudem hat er mit dem fünffachen Weltmeister Jorge Lorenzo einen neuen «Performance Coach» an seiner Seite.

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo war 2025 der beste Yamaha-Pilot und startet nun mit seinem langjährigen Crew-Chief Diego Gubellini in eine neue Ära mit der V4-M1. Teamkollege Alex Rins arbeitet erneut mit David Muñoz zusammen.

Pramac Yamaha: Jack Miller hat 2026 wieder Giacomo Guidotti als Crew-Chief an seiner Seite. Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu wird seine Rookie-Saison mit Alberto Giribuola bestreiten. Seinen langjährigen Crew-Chief Phil Marron durfte er nicht mitnehmen – dieser betreut nun Brad Binder.

Honda HRC Castrol: Luca Marini vertraut erneut auf Crew-Chief Christian Pupulin. Teamkollege Joan Mir wird nach dem Aufwärtstrend in der Saison 2025 auch in diesem Jahr wieder mit Santi Hernandez zusammenarbeiten. Hernandez ist der ehemalige Crew-Chief von Marc Marquez und war bis Ende 2023 an dessen Seite – sie holten gemeinsam sechs MotoGP-Titel.

Werbung

Werbung