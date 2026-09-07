Grand Prix von San Marino: Der Zeitplan für das MotoGP-Event in Misano

Nur fünf Kilometer entfernt von der italienischen Küstenstadt Misano Adriatico wurde die Rennstrecke 1972 erbaut. Seit 2007 ist sie Teil des MotoGP-Kalenders. Der Rundkurs ist 4,226 km lang, wobei die längste Gerade lediglich 530 m misst. Mit ihren zehn Rechts- und sechs Linkskurven wird die anspruchsvolle Strecke auch in diesem Jahr wieder in allen Klassen spannende Rennaction bieten.

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2025 konnte Aprilia-Ass Marco Bezzecchi den MotoGP-Sprint vor Alex Marquez (Gresini Ducati) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) für sich entscheiden. Den Grand Prix gewann Marc Marquez (Ducati Lenovo) vor Bezzecchi und AM73.

Jorge Martin (Aprilia) reist als WM-Führender an die Adria. Der «Martinator» hat in der Gesamtwertung derzeit 19 Punkte Vorsprung auf MM93 und 24 Zähler auf «Bez».

In Misano werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch die Red Bull Rookies am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 27 Runden sein.

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Zeitplan für den Großen Preis von San Marino 2026 (MESZ):

Freitag, 11. September:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 12. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden) 16.10 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)

Sonntag, 13. September:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden) 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden) 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden) 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

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