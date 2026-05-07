MotoGP auf ServusTV: Live-Übertragungen in Österreich bis inklusive 2030

Seit 2016 kommen Motorsportfans in Österreich in den Genuss der MotoGP auf ServusTV – live, gratis, in HD und mit viel Expertenwissen. Das wird auch die nächsten vier Jahre so bleiben, die MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna) und der Privatsender aus dem Red Bull Media House haben sich auf die weitere Zusammenarbeit bis inklusive 2030 geeinigt.

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ServusTV bleibt für Österreich exklusiver Partner für die MotoGP, das Rechtepaket umfasst neben der Königsklasse auch die Moto2, Moto3 sowie den Red Bull Rookies Cup für das lineare Fernsehen, digital und mobil – und bietet Fans in Österreich eine erstklassige Berichterstattung über jede Sekunde des Geschehens.

Seit vielen Jahren eine hervorragende Zusammenarbeit

«MotoGP und ServusTV – das ist seit vielen Jahren ein Erfolgsduo. Durch die Vertragsverlängerung können wir den österreichischen Fans weiterhin die schnellste Motorrad-Rennserie der Welt präsentieren – live, kostenlos und jederzeit abrufbar. Damit bestätigen wir bei ServusTV und ServusTV On eindrucksvoll unseren Status als Heimat des Motorsports mit der MotoGP, Formel 1, DTM, WRC, der World Superbike und vielen anderen top Rennserien», so Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media.

Damit bestätigen wir bei ServusTV und ServusTV On eindrucksvoll unseren Status als Heimat des Motorsports. matthias brügelmann

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«ServusTV ist ein hervorragender Übertragungspartner, der hochwertige Inhalte produziert, die das Beste unseres Sports zeigen», lobt Alex Arroyo, Leiter Medienrechte bei der MotoGP Sports Entertainment Group. «Wir freuen uns darauf, weitere vier Jahre zusammenzuarbeiten. Das ist großartig für die MotoGP, die gerade großen Aufschwung erlebt. Partner wie ServusTV sind genau die richtigen, um den Sport gemeinsam mit uns weiter voranzubringen.»

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