MotoGP-Show in Kuala Lumpur: Das geplante Feuerwerk wurde zur Pfützenfahrt

Der große Auftakt zur MotoGP-Saison 2026 in Kuala Lumpur sollte ein Spektakel für Fans und Fahrer werden – doch ausgerechnet das Wetter machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Starke Regenschauer und große Wassermengen auf der abgesperrten Strecke überschatteten den Ablauf der «MotoGP Bikes Run Show» am Abend des 7. Februar.

Dabei war das Event vor den weltberühmten Petronas Towers als Höhepunkt der Saisoneröffnung geplant. Nach den Testfahrten auf dem Sepang International Circuit und dem obligatorischen Fototermin am Vortag sollten sich alle Teams und Fahrer auf einem 1,4 Kilometer langen Stadtkurs präsentieren – inklusive Wheelies, Stoppies und Burnouts im Racing-Outfit.

Doch statt spektakulärer Showeinlagen standen große Pfützen auf dem Asphalt. Die MotoGP-Verantwortlichen kamen zusammen, um zu beratschlagen, wie man mit dem Event weitermacht. Es wurde entschieden, am ursprünglichen Plan festzuhalten.

MotoGP-Saisonstart-Event in Kuala Lumpur Foto: F. Weisse MotoGP-Saisonstart-Event in Kuala Lumpur © F. Weisse

Die MotoGP-Stars mussten mit ihren gut 300 PS starken Prototypen durch das Wasser rollen – ein heikler Balanceakt. Die geplanten Stunts waren unter diesen Bedingungen kaum möglich, das Risiko für die Fahrer, sich vor Fans und laufenden Kameras auf die Nase zu legen, entsprechend hoch. Viele Piloten gingen die Sache daher deutlich konservativer an und verzichteten auf riskante Manöver.

Anstrengend: Moderatoren beschwören im Minutentakt die «unglaubliche Energie»

Für zusätzliche Anstrengung sorgte die akustische Begleitung: Eine Endlosschleife nervtötender «Make some noise»-Rufe der Moderatoren zerrte an den Nerven und ließ selbst hartgesottene Motorsport-Fans die Stirn runzeln. Im Minutentakt beschworen sie die «unglaubliche Energie» des Publikums, während die MotoGP-Bikes eher lustlos durch Pfützen rollten.

Immer wieder wurde die angeblich einmalige, nie dagewesene Stimmung beschworen. Für das hyperventilierende Moderatoren-Trio war ohnehin alles klar: die Nacht ihres Lebens, grenzenlose Euphorie – und selbstverständlich Fahrer, die «unfassbar viel Spaß» hatten.

VR46-Pilot Franco Morbidelli wurde auf den zurückliegenden Test angesprochen und gefragt, ob er den Kurs in Sepang bereits kenne. Seine knappe, entwaffnende Antwort: «Ja, ich bin vertraut mit der Strecke.»

Pramac-Duo Toprak Razgatlioglu und Jack Miller liefern die beste Show

Den Auftakt der Parade übernahm das Pramac-Duo Jack Miller und Rookie Toprak Razgatlioglu. Die beiden improvisierten und lieferten den Fans trotz der schwierigen Bedingungen zumindest einen witzigen Stunt, als sie sich seitlich neben dem Motorrad positionierten und mit den Stiefeln über den nassen Asphalt rutschten. Später folgten sogar vereinzelte Stoppies. Razgatlioglu erklärte: «Es war nicht einfach, hier einen Stoppie im Nassen zu machen. Wir mussten die Carbon-Bremsscheiben erst etwas aufwärmen.»

Toprak Razgatlioglu und Jack Miller legten die Messlatte hoch Foto: MotoGP Toprak Razgatlioglu und Jack Miller legten die Messlatte hoch © MotoGP

Der Mut der beiden Pramac-Piloten blieb allerdings die Ausnahme. Angesichts der rutschigen Strecke und der stehenden Wassermassen entschieden sich viele Fahrer bewusst gegen spektakuläre Aktionen. Sicherheit hatte Vorrang vor Show. Am Mikrofon präsentierten sich die Piloten ausnahmslos sehr professionell und schwärmten von der guten Stimmung.

KTM-Werkspilot Pedro Acosta sorgte in seiner gewohnten Art für einen Lacker, als er nach seinem «Showrun» von einem Schreckmoment berichtete. Er habe sich beinahe in die Hosen gemacht. Der Grund: Die Carbon-Bremsen seiner RC16 funktionierten nicht richtig, weil sie noch nicht die erforderliche Temperatur erreicht hatten.

MotoGP-Saison 2026 offiziell gestartet

So blieb das Saisonstart-Event hinter den Erwartungen zurück. Eigentlich sollte Kuala Lumpur – nach der Premiere 2025 in Bangkok – erneut ein pompöses Signal für den Beginn des neuen MotoGP-Jahres setzen. Mit kostenloser Teilnahme für Fans, Livestream auf den offiziellen Plattformen und einer Fan-Zone im Kuala Lumpur City Centre hatte die Serie ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.