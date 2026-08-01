Silverstone: Eine der längsten Bremszonen der MotoGP-Saison

Nach der Sommerpause kehrt die MotoGP am nächsten Wochenende mit dem Grand Prix von Großbritannien zurück. Austragungsort ist zum 25. Mal der Silverstone Circuit, der die Motorrad-WM bereits seit 1977 im Wechsel beziehungsweise dauerhaft beherbergt und erst vor wenigen Wochen auch Schauplatz der Formel 1 war.

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Nach Einschätzung von Brembo zählt der 5,9 Kilometer lange Traditionskurs zu den Strecken mit einer mittleren Beanspruchung der Bremsen. Auf einer Skala von 1 bis 6 vergeben die Ingenieure des italienischen Bremsenspezialisten den Schwierigkeitsgrad 3. Pro Runde müssen die Fahrer elfmal bremsen, insgesamt sind die Bremsen rund 35 Sekunden im Einsatz. Vier Bremszonen werden als hart, vier als mittel und drei als leicht eingestuft.

Von 329 auf 115 km/h: Eine Kurve sticht für Brembo heraus

Die größte Herausforderung wartet in Kurve 15. Dort verzögern die MotoGP-Prototypen von 329 km/h auf 115 km/h. Der Bremsvorgang dauert fünf Sekunden und erstreckt sich über 273 Meter – eine der längsten Bremszonen im gesamten MotoGP-Kalender.

Dabei wirkt eine Verzögerung von 1,5 g auf den Fahrer. Gleichzeitig steigt die Temperatur der Carbon-Bremsscheiben auf bis zu 520 Grad Celsius, während der Bremsdruck 13 bar erreicht. Die Fahrer bringen dabei bis zu 6,1 Kilogramm Kraft am Bremshebel auf.

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Kurios: Elf Sieger in elf Jahren

Auch sportlich hat Silverstone in den vergangenen Jahren für Abwechslung gesorgt. Die letzten vier MotoGP-Rennen gewann jeweils ein italienisches Motorrad. Ducati siegte 2022 mit Francesco Bagnaia und 2024 mit Enea Bastianini, Aprilia setzte sich 2023 mit Aleix Espargaro sowie 2025 mit Marco Bezzecchi durch. Bemerkenswert: In den vergangenen elf Austragungen des Grand Prix gab es elf verschiedene Sieger.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 07.08.2026 - 10:55

Marco Bezzecchi Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose

Neben der MotoGP gastiert an diesem Wochenende auch der Harley-Davidson Bagger World Cup in Silverstone. Vor der vierten Runde führt Eric Granado die Gesamtwertung mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf Oscar Gutierrez an.

Warum Silverstone für Brembo besonders ist

Historisch betrachtet verbindet Brembo mit Silverstone ebenfalls besondere Erinnerungen. Den ersten Sieg auf dem Kurs feierte der italienische Hersteller 1983 mit Kenny Roberts auf Yamaha.

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Drei Jahre später setzte dessen Team als erstes auf den radialen Bremspumpenzylinder von Brembo – eine Innovation, die sich innerhalb weniger Jahre als Standard im Motorradrennsport etablierte und heute auch bei praktisch allen leistungsstarken Serienmotorrädern zum Einsatz kommt.