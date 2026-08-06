Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Partnerschaft verlängert: Die MotoGP-WM gastiert bis 2028 in Silverstone

Vor dem GP in Silverstone hat die MotoGP die Partnerschaft mit der englischen Traditionsstrecke für die nächsten beiden Jahre verlängert. Großbritannien bleibe ein Schlüsselmarkt für den Sport.

MotoGP

Silverstone bleibt 2027 und 2028 im MotoGP-Kalender
Silverstone bleibt 2027 und 2028 im MotoGP-Kalender
Foto: motogp.com
Silverstone bleibt 2027 und 2028 im MotoGP-Kalender
© motogp.com

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP und der Silverstone Circuit haben ihre Partnerschaft bis 2028 verlängert. Somit wird der Grand Prix von Großbritannien auch in den nächsten beiden Saisons im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft verbleiben.

Werbung

Werbung

Die Verkündung der Vertragsverlängerung erfolgte am Donnerstag vor dem Rennwochenende. Laut MotoGP bekräftigt dies «das langfristige Engagement sowohl der MotoGP als auch von Silverstone für eines der legendärsten Events der Meisterschaft und stellt sicher, dass Großbritannien ein Schlüsselmarkt für den Sport bleibt.»

«Großbritannien blickt auf eine lange Tradition im Motorradrennsport zurück und ist nach wie vor einer der wichtigsten Märkte für die MotoGP», betonte MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta. «Seit der Rückkehr nach Silverstone im Jahr 2010 haben wir eine starke Partnerschaft aufgebaut und gemeinsam einige unvergessliche Grand-Prix-Wochenenden in Großbritannien gestaltet. Silverstone bietet eine fantastische Kulisse für die MotoGP. Elf verschiedene Sieger bei den letzten elf Grand Prix auf dieser Rennstrecke zeugen von der Qualität, der Wettbewerbsfähigkeit und der Unvorhersehbarkeit der Rennen dort. Diese Vertragsverlängerung gibt uns die Möglichkeit, weiterhin in die Veranstaltung zu investieren, unsere Präsenz in Großbritannien zu stärken und in den kommenden Jahren noch mehr Mehrwert für unsere Fans, Teams, Partner und Veranstalter zu schaffen.»

Die Vertragsverlängerung würde laut der Ankündigung das gemeinsame Bestreben der MotoGP und von Silverstone widerspiegeln, die Veranstaltung weiter zu verbessern, das Fanerlebnis zu steigern und das Publikum des Sports in ganz Großbritannien und darüber hinaus zu vergrößern.

Werbung

Werbung

«Diese Verlängerung unterstreicht unser Engagement für den Zweirad-Rennsport. Es geht nicht nur darum, einen Vertrag zu unterzeichnen, sondern unsere Vision zu bekräftigen», stellte Silverstone-CEO Stuart Pringle klar. «Silverstone hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Spitzenveranstaltungen des weltweiten Motorsports auszurichten – von der MotoGP über die Formel 1 bis hin zur FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft. Diese erneuerte Partnerschaft sichert unseren Platz als unangefochtene Heimat des internationalen Spitzenrennsports in Großbritannien. Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit ist eine Bestätigung unseres gemeinsamen Engagements, den Fans hier in Großbritannien das ultimative Hochgeschwindigkeitserlebnis zu bieten.»

TV-Programm

Weshalb der Vertrag nur für zwei Jahre verlängert wurde und nicht, wie in den meisten Fällen, für fünf, ist nicht bekannt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

208

2

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

194

3

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

190

4

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

186

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

184

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

159

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

148

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

87

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM