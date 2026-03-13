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MotoGP-Simulation: So bereitet sich WM-Leader KTM auf den Brasilien-GP vor

In einer Woche kehrt die MotoGP nach Jahrzehnten Abwesenheit auf die Strecke von Goiania in Brasilien zurück. KTM-Ingenieur Sebastian Risse berichtet, wie man sich auf das Unbekannte vorbereitet.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Kurz und schnell: Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania
Kurz und schnell: Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania
Foto: MotoGP Goiania
Kurz und schnell: Das Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania
© MotoGP Goiania

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Nicht wenige hatten geglaubt, dass die Motorrad-WM nach dem wenig Ruhmreichen Aus des Brasilien-GP nie mehr in das rennsportbegeisterte Riesenland zurückkehren würde Doch Lokalregierung und die der MotoGP-Vermarkter Dorna setzten die kühnen Comeback-Pläne um: Am kommenden Wochenende trifft sich die Elite des Straßenrennsports auf der rundum sanierten Rennstrecke von Goiania.

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Völliges Neuland ist der Kurs für die Motorrad-WM nicht. Von 1987 an fand der GP drei Jahre in Folge auf dem Kurs im zentralen Westen Brasiliens statt – allerdings nur in den Klassen 250 und 500 ccm. Zwar hat sich das Grundlayout der knapp 3,9 km langen Strecke mit 12 Kurven nicht verändert, doch die Aufzeichnungen aus den 1980er-Jahren werden für den Großen Preis von Brasilien 2026 nicht mehr genutzt.

Stattdessen setzen die Aktiven in der Königsklasse zur Vorbereitung auf die einzige neue Strecke im Rennkalender 2026 auf eigens entwickelte Computersimulationen. Die Vorgehensweise der Werke unterscheidet sich, doch die Basis ist identisch, wie KTM-Ingenieur Sebastian Risse gegenüber SPEEDEEEK.com berichtet: «Im Vorfeld haben die Teams von Seiten Dorna ein Basisdatenmodell der Rennstrecke in 3D-Form bekommen. Das dient vor allem dazu, die Maße zu erfassen und unsere eigenen Simulationen mit Daten wie genauen Längen der Geraden und Kurven anzureichern.»

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Gab Einblicke in die Vorbereitung auf den Brasilien-GP: Sebastian Risse
Gab Einblicke in die Vorbereitung auf den Brasilien-GP: Sebastian Risse
Foto: KTM Factory Racing
Gab Einblicke in die Vorbereitung auf den Brasilien-GP: Sebastian Risse
© KTM Factory Racing

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Risse, als «Technical Director» für den Einsatz der RC16 an der Rennstrecke verantwortlich, weiter: »Wir starten mit einer Punktsimulation, was bedeutet, dass wir einen definierten Punkt schnellstmöglich um die Strecke schicken. Quer- und Längsbeschleunigungen spielen dabei schon eine Rolle. Man kann die Simulation dann auch auf zwei Ränder erweitern und entsprechend feiner werden. Ziel ist es, ein Geschwindigkeitsprofil zu erstellen, um etwas die Getriebeabstimmung im Vorfeld zu definieren. Wir wissen also jetzt schon recht genau, mit welcher Übersetzung wir starten, und können den Speed in allen Teilen der Strecke sehen.»

Feierabend ist an dieser Stelle aber noch nicht. Sebastian Risse: «Tiefer einsteigen kann man bei einer neuen Strecke mit einer geführten Simulation, um etwa die auftretenden Kräfte in die Reifen und in das Fahrzeug, besonders beim Verzögern und in der Beschleunigung, zu ermitteln. Für uns spielt das aber im Vorfeld eine geringere Rolle, wichtiger ist das für den Reifenausrüster.»

Hoher Topspeed: Es geht über einen Kilometer geradeaus

Kann man das Autodromo Internacional Ayrton Senna denn mit einer bestehenden Strecke vergleichen? Der Technik-Chef denkt in eine andere Richtung: «Unser Ansatz – wir schauen in der Simulation nur auf einzelne Sektionen. Sicher gibt es da Vergleiche zu dem, was wir kennen – aber für uns ist es eine ganz eigenständige Strecke. Was ich verraten kann: Wir werden einen hohen Topspeed sehen, aber die schnellste Strecke im Kalender ist es auch nicht.»

Durchaus kurios ist der Mix aus Tempo und Streckenlänge. Mit einer Rundenlänge von 3835 Metern ist der Kurs in Goiania hinter dem Sachsenring die zweitkürzeste MotoGP-Strecke. Die Zielgerade zählt mit rund 1100 Metern aber zu den Längsten im Rennkalender. Beim Großen Preis von Brasilien am Rennsonntag müssen die MotoGP-Athleten den Kurs 31-mal umrunden.

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Dank moderner Simulationstechniken ist die Reise nach Brasilien nur zum Teil ein Rennen ins Ungewisse. Wer in gut einer Woche als erster MotoGP-Sieger in Brasilien über die Linie geht, das muss die unberechenbare Rennwirklichkeit zeigen.

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