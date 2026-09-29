MotoGP-Sponsoren-Roulette: Red Bull kehrt 2027 zu Honda zurück

In der MotoGP-Saison 2026 sind noch sieben Stationen zu absolvieren. Die Fahrerplätze für die Zeit ab 2027 sind längst vergeben. Anders sieht es beim Buhlen um die großen Sponsoren aus. Bei Honda wird es zu einer spektakulären Neuerung kommen – besser gesagt zu einem Comeback! Das Logo von Energy-Drink-Hersteller Red Bull soll in der Saison 2027 wieder auf den 850er-Bikes von Neuzugang Fabio Quartararo und wahrscheinlich des Brasilianers Diogo Moreira zu sehen sein (noch wurde nicht bestätigt, wer der Teamkollege von Quartararo sein wird – Moreira oder David Alonso).

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Dafür soll das Red-Bull-Engagement bei KTM Tech3 zu Ende gehen – die Eigentümer um Günther Steiner werden somit neue Partner an Land ziehen. Offen ist, ob bei Honda auch Fabio Quartararo wie Moreira ab 2027 zum Red-Bull-Athleten wird. Zur Erinnerung: Red Bull hat sich am Ende der Saison 2023 bei Honda nach vielen erfolgreichen Jahren verabschiedet. Damals verließ Weltmeister Marc Marquez die Japaner – er wechselte zur Saison 2024 zu Gresini Ducati. Die Partnerschaft von Honda und Red Bull hatte in der Saison 2015 begonnen.

Yamaha muss sich einen neuen Hauptsponsor suchen

Klar ist: Auch Yamaha muss sich ordentlich nach der Decke strecken. Hauptsponsor Monster ist bereits im Werksteam von Aprilia an Bord gegangen und bricht 2027 die Zelte bei den Japanern ganz ab. Der kommende neue Arbeitgeber von Jorge Martin und Ai Ogura ist also auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor. Die Jahre der sportlichen Erfolglosigkeit in der MotoGP-WM haben den Japanern auch wirtschaftlich nicht gut getan.

Monster war bei Yamaha seit dem Jahr 2019 als Hauptsponsor engagiert – damals fuhren Maverick Vinales und Valentino Rossi noch um Top-Platzierungen. Bestes Saisonergebnis in der laufenden Saison war Platz 5 von Fabio Quartararo – beim verkürzten Grand Prix in Barcelona. In Spielberg kam die beste M1 – gelenkt von Fabio Quartararo – am Sonntag auf Position 17 ins Ziel! Jetzt ist man bei Yamaha auf der Suche nach einem neuen Partner – Platz wäre im Moment genügend auf der Verkleidung des Bikes aus Iwata.

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