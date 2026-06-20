MotoGP-Sprint Brünn: Bagnaia besiegte Ai Ogura – Bezzecchi & Acosta out

Dem neunten Sprintrennen des Jahres war ein außergewöhnliches Qualifying vorausgegangen. Das 15-minütige Q2 brachte eine Premieren-Startreihe 1 hervor. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) war zur ersten Pole seiner seit 2025 gestarteten MotoGP-Karriere geflogen. Neben dem Japaner nahmen zwei Ducati-Piloten Aufstellung Fabio Di Giannantonio und Pecco hatten Marc Marquez überflügelt, der in Reihe 2 zwischen WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi und dem überraschenden Diogo Moreira gelandet war.

Werbung

Werbung

Drei Marken in Reihe 3: Raul Fernandez, der den Sprint in Mugello gewann, brachte seine Aprilia vor KTM-Hoffnung Pedro Acosta und Ducati-Mann Franco Morbidelli (VR46). Ebenfalls drei Hersteller waren auch am Ende des Feldes präsent. Brad Binder (KTM) war nicht über P19 hinausgekommen, Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu kämpfte sich vor Honda-Ersatzfahrer Cal Crutchlow nur auf Position 20. Knapp zwei Stunden vor dem Start hatte das Fahrerlager eine Nachricht von Gresini erreicht – Vizeweltmeister, in Brünn nach Verletzungspause erstmals wieder im Sattel, warf nach dem FP2 das Handtuch.

Soft oder Medium? Der Sieger fuhr mit der mittleren Mischung

Bei 34 Grad in der Luft und fast 60 Grad Asphalttemperatur ging es um 15 Uhr in die Aufwärmrunde zum auf 10 Runden angesetzten Sprint. Trotz der Hitze entschieden sich die meisten Piloten für die weichste Gummimischung am Hinterrad – nicht so Pole-Setter Ai Ogura und WM-Leader Bezzecchi. Beide RS-GP rollten auf dem mittleren Gummi an die Startmarkierung.

Ai Ogura behielt beim Start die Nerven. Der Aprilia-Pilot wurde allerdings von Routinier Pecco Bagnaia kassiert. Auf Platz 3 bog der stark gestartete Diogo Moreira ein, doch der Moto2-Champ überstand die erste Runde nicht. Nur Bruchteile nach Maverick Vinales' Crash stürzte Moreira auf P3 liegend in Kurve 12 aus dem Event. Platz 3 erbte Marc Marquez, der sowohl Bezzecchi als auch Di Giannantonio abgefangen hatte.

Werbung

Werbung

An der Spitze gab zunächst weiter Bagnaia das Tempo vor, doch Ai Ogura folgte unbeirrt mit einer halben Sekunde Rückstand. Marc Marquez mit «Diggia» am Heck fuhr bereits eine Sekunde hinter P2. KTM-Ass Pedro Acosta duellierte sich derweil mit Jorge Martin um Platz 6. Die beiden Spanier fuhren nur Zehntel hinter Bezzecchi.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen TV-Programm Morgen Brünn: International Livestream MotoGP World Championship 21.06.2026 - 09:05

Nach vier Runden war es Bagnaia gelungen, den Vorsprung auf eine Sekunde zu vergrößern Ogura geriet auf 2 zunehmend unter Druck von Marc Marquez. Im hinteren Feld hatte Toprak Razgatlioglu Akzente gesetzt und sich bis auf Platz 14 an die Spitze der Yamaha-Piloten gekämpft.

Zur Halbzeit der Distanz wendete sich das Blatt zugunsten von Ai Ogura und Marc Marquez. Die beiden kamen der Spitze wieder näher. Derweil das nächste Drama für KTM – Pedro Acosta war in der Kurve abgeflogen. Damit lagen die Aprilia-Piloten Bezzecchi, Martin und Fernandez auf den Positionen 5–7.

Werbung

Werbung

Fabio Di Giannantonio konnte nicht mehr mithalten, der VR46-Pilot lag drei Runden vor der Flagge eine Sekunde hinter Marc Marquez. Dann der nächste Crash: Luca Marini warf seine Werks-Honda in der vorletzten Kurve ins Kies. Auch der Italiener blieb unverletzt.

Im Finale stieg der Druck auf Bagnaia weiter. Zehn Kilometer vor der Flagge hatte Ogura auf 0,3 Sek. verkürzt. Während sich Ogura Meter für Meter an den Ducati-Piloten heransaugte, erwischte es Marco Bezzecchi: Crash in Kurve 3 vom Tabellenführer.

Routinier Bagnaia hielt dem Druck des Japaners stand

In der zehnten und letzten Runde der Showdown mit Bagnaia, Ogura und Marc Marquez. Ogura attackierte erst im letzten Sektor – doch Pecco Bagnaia war am Sprint-Samstag in Brünn nicht zu schlagen. Der Ducati-Doppelweltmeister gewann 0,24 sec vor Pole-Setter Ogura und Marc Marquez. Hinter Fabio Di Giannantonio lief Jorge Martin ein. Es folgten Fernandez, Bastianini, Aldeguer und Brad Binder, der den letzten WM-Punkt holte.

Applaus gab es von Pramac-Yamaha für Rookie Razgatlioglu. Als Elfter verpasste «El Turco» zwar Sprint-Punkte – war aber klar bester Vertreter seiner Marke. Versöhnlich endete die Samstags-Wettfahrt auch für KTM-Pilot Enea Bastianini. Von Platz 17 losgefahren ging es bis auf Rang 8.

Werbung

Werbung

Durch den Sturzausfall von Marco Bezzecchi robbte sich Martin bis auf 15 Punkte an die WM-Spitze heran. Dennoch änderte sich auf den ersten acht Positionen der WM-Tabelle nichts und auch bei den Herstellern hielt die Reihenfolge: Aprilia vor Ducati vor KTM.