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MotoGP-Sprint Mandalika: Marc Marquez profitiert vom Aprilia-Drama

Marc Marquez holt bei der MotoGP in Indonesien den Sprintsieg und übernimmt die WM-Führung. Marco Bezzecchi und Pole-Setter Raul Fernandez stürzten in Kurve 1. Jorge Martin rutschte vom Podium!

MotoGP

Marc Marquez nutzte das Pech seiner Gegner und gewann den Mandalika-Sprint
Marc Marquez nutzte das Pech seiner Gegner und gewann den Mandalika-Sprint
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez nutzte das Pech seiner Gegner und gewann den Mandalika-Sprint
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Aprilia-Piloten gingen als klare Favoriten in den MotoGP-Sprint von Mandalika (Indonesien). Schlussendlich war es aber Weltmeister Marc Marquez (Ducati), der jubelte. Von Startplatz 4 ins Rennen gegangen setzte sich Marquez schlussendlich klar durch.

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Bereits in Kurve 1 ging es dramatisch zu: Zu viert stürmten Pole-Setter Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Markenkollege Marco Bezzecchi, Geburtstagskind Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) und Marc Marquez auf den Rechtsknick.

Drama in Kurve 1: Zwei Aprilias waren aus dem Rennen
Drama in Kurve 1: Zwei Aprilias waren aus dem Rennen
Foto: Gold & Goose
Drama in Kurve 1: Zwei Aprilias waren aus dem Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

«Diggia» bremste als Letzter, konnte die Linie aber nicht halten und drückte Marquez von der Linie. Marquez musste aufrichten und überraschte damit Bezzecchi, der ebenfalls aufrichtete und mit Fernandez kollidierte. Die beiden Aprilias kamen zu Sturz. Damit waren bereits zwei potenzielle Sieganwärter aus dem Rennen.

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Jorge Martin profitierte vom Chaos in Kurve 1

Jorge Martin nutzte das Chaos und übernahm die Führung. Die Aprilia mit der Nummer 89 setzte sich von Runde zu Runde weiter ab. Marc Marquez fuhr auf Position 2. Es entwickelte sich ein zäher Sprint, in dem die Positionen bezogen schienen.

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Jorge Martin zog in Kurve 1 an die Spitze
Jorge Martin zog in Kurve 1 an die Spitze
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin zog in Kurve 1 an die Spitze
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Doch dann gab Martin freiwillig in Runde 9 von 13 die Führung an Marquez ab. Offensichtlich hatte seine Crew einen anderen Rennverlauf erwartet und den Luftdruck entsprechend niedrig gehalten. Zu niedrig – der WM-Führende musste sich zurückfallen lassen, um den Druck wieder nach oben zu bringen.

Marquez erbt die Führung, gewinnt im Sprint und dreht die WM

Martin fuhr hinter Marquez und wartete auf eine Gelegenheit in der Schlussphase. Doch dann erlebte der Aprilia-Pilot eine heftige Schrecksekunde, die ihn zwei Positionen kostete. Damit war der Kampf um den Sieg entschieden.

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Marquez holte den Sieg vor Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura. Fabio di Giannantonio wurde Dritter. Jorge Martin kam nur auf Platz 4 ins Ziel und verlor die WM-Führung an Marquez.

Ai Ogura (Trackhouse) holte Platz 2 im Sprint!
Ai Ogura (Trackhouse) holte Platz 2 im Sprint!
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura (Trackhouse) holte Platz 2 im Sprint!
© Gold and Goose

Platz 5 ging an Alex Marquez (Gresini-Ducati), der 3,4 Sekunden hinter seinem Bruder ins Ziel fuhr. KTM-Pilot Pedro Acosta wurde Sechster. Acosta musste im Sprint eine Long-Lap-Penalty absolvieren, weil er zu oft die Streckenlimits verletzte.

Fabio Di Giannantonio: Platz 3 im Sprint zum Geburtstag
Fabio Di Giannantonio: Platz 3 im Sprint zum Geburtstag
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio: Platz 3 im Sprint zum Geburtstag
© Gold and Goose

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Yamaha holt einen WM-Punkt

Vorjahres-GP-Sieger Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) fuhr ein unauffälliges Rennen und wurde als Siebter gewertet. Francesco Bagnaia (Ducati) wurde Achter. Fabio Quartararo kassierte für Yamaha den letzten Punkt.

Alex Rins (Yamaha) beendete den Sprint auf Platz 10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) konnte die starke Form von Motegi nicht mit nach Indonesien bringen und kam mit 16,8 Sekunden Rückstand als Elfter ins Ziel. Johann Zarco (LCR-Honda) war als Zwölfter bester der vier Honda-Piloten.

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01

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Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

13

19:37,125

1:29,857

02

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

13

+0,509

1:30,034

03

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

13

+0,835

1:29,955

04

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

13

+1,947

1:29,752

05

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

13

+3,410

1:30,139

06

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

13

+5,478

1:30,082

07

54

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

13

+7,036

1:30,300

08

63

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

13

+10,039

1:30,475

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

13

+10,248

1:30,453

10

42

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

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+13,288

1:30,450

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