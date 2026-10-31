MotoGP-Sprint Sepang: Pedro Acosta besiegt Marc Marquez – Jubel bei KTM!

Das MotoGP-Feld in Sepang ist auf 20 Fahrer geschrumpft: Raul Fernandez meldete sich wegen seiner Handverletzung bereits am Freitag ab, Aprilia-Kollege Jorge Martin strich nach dem FP2 am Samstagvormittag die Segel . Der WM-Zweite hat sich eine Woche zuvor bei seinem Sturz in Australien nahe des Handgelenks den rechten Arm gebrochen. Ebenfalls nicht dabei sind die verletzten Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha), sie werden an diesem Wochenende durch Iker Lecuona und Raul Fernandez ersetzt.

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Im Qualifying waren die Top-5 Alex Marquez (Ducati), Marc Marquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Ai Ogura (Aprilia) und Marco Bezzecchi (Aprilia) dem Rest des Feldes einen Schritt voraus, dieses Quintett schrieb auch die Geschichte im Sprint in Malaysia.

Start: Ai Ogura überrumpelte Marc Marquez

Als die Ampeln ausgingen und die Fahrer zur ersten Kurve sprinteten, war es Polesetter Alex Marquez, der vorne lag, Ogura setzte sich gegen Marc Marquez durch und übernahm den zweiten Platz. Acosta konnte sich in den ersten Kurven ebenfalls gegen Marc Marquez durchsetzen, hinter dem Weltmeister kam Aprilia-Ass Marco Bezzecchi als Fünfter aus der ersten Runde.

Nach der sehr turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen, nach zwei Runden führte Alex Marquez vor Ogura, Acosta, Marc Marquez und Marco Bezzecchi.

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Bereits zum Rennstart türmten sich schwarze Wolken am Himmel, Regen kündigte sich an. In der zweiten Runde begann es in einigen Kurven zu tröpfeln, Jack Miller kam als Erster zum Motorradwechsel an die Box – doch seine Pramac-Yamaha-Crew war nicht bereit! Der Australier tobte, sein Rennen war damit beendet.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Morgen Sepang: International Livestream MotoGP World Championship 01.11.2026 - 03:35

Alex Marquez stürzte in Führung liegend

In der dritten Runde stürzte Alex Marquez auf Platz 1 liegend, damit führte Ogura den Sprint vor Acosta und Marc Marquez an. In der Boxengasse herrschte Hektik, alle Teams bereiteten Motorräder mit Regenreifen vor.

Runde 5: Joan Mir, Iker Lecuona und Franco Morbidelli gingen volles Risiko und wechselten ihre Bikes, obwohl die Strecke noch trocken war. Sie gingen davon aus, dass es demnächst schüttet.

Runde 6: Ogura, Acosta und Marc Marquez lagen an der Spitze innerhalb 0,7 sec, Bezzecchi folgte mit einer Sekunde Rückstand. Ab Platz 5 fuhren Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini, Binder und Zarco in den Top-9, die Punkte bekommen. Die Fahrer mit Regenreifen fuhren 10 sec langsamer als der Rest.

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Zwar regnete es beinahe überall auf der Strecke leicht, weil der Asphalt aber 50 Grad Celsius hatte, verdunstete das Wasser augenblicklich, wenn es am Boden ankam.

Runde 8: Maverick Vinales riskierte als nächster den Wechsel auf Regenreifen, während sein KTM-Kollege Acosta von Ogura die Führung übernahm. Auch Marc Marquez ging am Japaner vorbei und Bezzecchi lauerte auf seine Chance.

Vorletzte Runde: Bezzecchi überholte Ogura, damit lagen Acosta und Marc Marquez zusammen mit dem Italiener auf den Medaillenrängen.

Zweiter Sprint-Sieg für Pedro Acosta

Letzte Runde: Acosta blieb fehlerlos und gewann seinen zweiten Sprint in diesem Jahr, 0,7 sec vor Marc Marquez und 1,3 vor Bezzecchi. Die restlichen Punkteränge eroberten Ogura, Di Giannantonio, Bagnaia, Binder, Moreira und Bastianini.

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Die Top-3 (v.l.): Marc Marquez, Pedro Acosta und Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Photography Die Top-3 (v.l.): Marc Marquez, Pedro Acosta und Marco Bezzecchi © Gold and Goose Photography

Wenige Sekunden nach dem Fallen der Zielflagge begann es zu schütten – für jene, die auf Regenreifen gewechselt hatten, ein paar Minuten zu spät.

Marc Marquez konnte in Australien zwei Punkte Rückstand in der Weltmeisterschaft gegenüber Jorge Martin (Aprilia) in zehn Vorsprung umwandeln, im Sprint in Malaysia nahm der 33-Jährige die neun Punkte für den zweiten Platz mit und liegt damit jetzt 19 vor Martin.

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