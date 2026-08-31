MotoGP-Stadtkurs in Adelaide: Erste Animationen veröffentlicht

Während die MotoGP-Stars im MotorLand Aragon um WM-Punkte kämpften, gab es auch Neuigkeiten zu einem der spannendsten Projekte im Kalender 2027. Erstmals wurden detaillierte Computeranimationen des neuen Stadtkurses in Adelaide präsentiert. Enthüllt wurden die aktuellen Pläne vom Premierminister von Südaustralien, Peter Malinauskas.

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In der australischen Metropole wird ab 2027 der Grand Prix von Australien ausgetragen. Adelaide löst damit Phillip Island als Austragungsort ab und soll Schauplatz des ersten MotoGP-Rennens auf einem Stadtkurs in der modernen Ära der Motorrad-WM werden.

Für die neue Strecke sind Investitionen von 96 Millionen australischen Dollar vorgesehen, was umgerechnet rund 60 Millionen Euro entspricht. Der Kurs ist 4,13 Kilometer lang und weist 15 Kurven auf. Teile des Layouts greifen bekannte Passagen der ehemaligen Formel-1-Strecke von Adelaide auf. Dazu zählen unter anderem Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend und Dequetteville Terrace.

Die ersten Animationen vermitteln den Eindruck eines schnellen und flüssigen Kurses. Nach dem Start führt die Strecke durch mehrere rhythmische Passagen, bevor die MotoGP-Piloten auf die besonders schnelle Dequetteville Terrace gelangen. Die Gerade ist rund 900 Meter lang und dürfte zu einem der spektakulärsten Abschnitte der neuen Strecke werden.

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Bis zu 343 km/h auf dem Stadtkurs

Denn die Geschwindigkeiten sollen beachtlich sein: Nach ersten Simulationen werden für die MotoGP-Prototypen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 343 km/h erwartet. Damit dürfte Adelaide trotz seines Charakters als Stadtkurs zu den schnellsten Schauplätzen im MotoGP-Kalender zählen.

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An der Entwicklung der Strecke waren neben dem South Australian Motor Sport Board auch die MotoGP, die FIM und Supercars Australia beteiligt. Zudem brachten der zweifache Motorrad-Weltmeister und heutige MotoGP-Sicherheitsberater Loris Capirossi sowie der fünfmalige Supercars-Champion Mark Skaife ihre Erfahrungen ein.

Die neue Strecke soll nicht ausschließlich von der MotoGP genutzt werden. Auch die in Australien äußerst populären Supercars werden auf dem Areal antreten. Die Veranstaltungen finden 2027 an unterschiedlichen Wochenenden statt. Zwischen den Events wird die Streckenführung für die Supercars an einigen Stellen angepasst, ohne den grundsätzlichen Streckenverlauf zu verändern.

Ganz ohne Kritik kommt das ambitionierte Projekt dennoch nicht aus. Bereits seit der Bekanntgabe des Wechsels von Phillip Island nach Adelaide wird unter australischen Motorsportfans kontrovers über die Entscheidung diskutiert. Insbesondere der Abschied der MotoGP von der traditionsreichen und bei Fahrern wie Fans beliebten Strecke auf Phillip Island sorgt weiterhin für Unmut.

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Auch das neue Layout in Adelaide wird in den sozialen Netzwerken bereits intensiv diskutiert. Neben der Streckenführung stehen dabei vor allem die Sicherheitsanforderungen eines MotoGP-Rennens mitten in einer Großstadt im Mittelpunkt.

Hinter dem Wechsel steckt zudem eine politische Komponente. Während die Regierung von Südaustralien die MotoGP als bedeutenden Gewinn für Adelaide vermarktet, verliert der Bundesstaat Victoria mit Phillip Island eines seiner international bekanntesten Motorsportevents. Ab 2027 beginnt damit nicht nur für die MotoGP in Australien eine neue Ära.