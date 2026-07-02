MotoGP-Startfeld 2027: Gresini Ducati angelt sich einen schnellen Youngster
Das MotoGP-Feld für die Weltmeisterschaft 2027 fügt sich mehr und mehr zusammen. Mit dem Spanier Daniel Holgado wurde der erste Rookie offiziell verkündet, er wird eine begehrte Ducati bekommen.
In der MotoGP-Weltmeisterschaft 2027 werden wir gleich mehrere Neuzugänge sehen, für die langgediente Fahrer in der Königsklasse ihren Platz räumen müssen. Zum angehenden Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega,
Holgado als WM-Sechster wurde nun als Erster bestätigt: Wie schon länger bekannt war, wird der 21-Jährige aus Alicante nächstes Jahr im Team Gresini Ducati fahren, er bekommt dort Ex-Weltmeister Joan Mir als Teamkollege.
Damit hat sich Ducati nach Fermin Aldeguer einen weiteren vielversprechenden Youngster geangelt, der in seiner Karriere bislang sieben Grand-Prix-Siege feierte, vier in der Moto3- und drei in der Moto2-Klasse. 2024 wurde Holgado im Team Red Bull GASGAS Tech3 Moto3-Vizeweltmeister und eroberte klassenübergreifend insgesamt 24 Podestplätze.
Izan Guevara wird bei Prima Pramac Yamaha an der Seite des dreifachen Superbike-Champions Toprak Razgatlioglu fahren und Honda hat sich die Dienste von David Alonso gesichert. Die offizielle Bestätigung der beiden steht noch.
Gonzalez und Agius verhandeln beide mit KTM über einen Platz im Tech3-Team des Südtirolers Günther Steiner, außerdem mit Trackhouse Aprilia. Dort würde auch Vietti gerne andocken und Teamkollege von Neuzugang Enea Bastianini werden. Dass einer der drei im Team des Amerikaners Justin Marks unterkommt, setzt voraus, dass es nicht mit dem WM-Sechsten Raul Fernandez weitergeht, zuletzt Sprintsieger und Zweiter im Grand Prix in Assen,
MotoGP-Startfeld 2027:
DUCATI:
Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E)
VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I)
Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E)
APRILIA:
Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I)
Trackhouse: Enea Bastianini (I), Fernandez? Vietti? Gonzalez? Agius?
KTM:
Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I)
Tech3: Binder? Vinales? Fernandez? Gonzalez? Agius?
HONDA:
HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso
LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso
YAMAHA:
Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J)
Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)
Fahrernahme in fett = bestätigt
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