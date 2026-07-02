MotoGP-Startfeld 2027: Gresini Ducati angelt sich einen schnellen Youngster

In der MotoGP-Weltmeisterschaft 2027 werden wir gleich mehrere Neuzugänge sehen, für die langgediente Fahrer in der Königsklasse ihren Platz räumen müssen. Zum angehenden Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega, der im VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi an der Seite von Fermin Aledguer starten wird , gesellen sich vier bis sechs Fahrer aus der Moto2-WM. Die derzeitigen Top-5 Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Senna Agius, David Alonso, Celestino Vietti führen alle weit fortgeschrittene Gespräche mit MotoGP-Teams.

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Holgado als WM-Sechster wurde nun als Erster bestätigt: Wie schon länger bekannt war, wird der 21-Jährige aus Alicante nächstes Jahr im Team Gresini Ducati fahren, er bekommt dort Ex-Weltmeister Joan Mir als Teamkollege.

Damit hat sich Ducati nach Fermin Aldeguer einen weiteren vielversprechenden Youngster geangelt, der in seiner Karriere bislang sieben Grand-Prix-Siege feierte, vier in der Moto3- und drei in der Moto2-Klasse. 2024 wurde Holgado im Team Red Bull GASGAS Tech3 Moto3-Vizeweltmeister und eroberte klassenübergreifend insgesamt 24 Podestplätze.

Izan Guevara wird bei Prima Pramac Yamaha an der Seite des dreifachen Superbike-Champions Toprak Razgatlioglu fahren und Honda hat sich die Dienste von David Alonso gesichert. Die offizielle Bestätigung der beiden steht noch.

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Gonzalez und Agius verhandeln beide mit KTM über einen Platz im Tech3-Team des Südtirolers Günther Steiner, außerdem mit Trackhouse Aprilia. Dort würde auch Vietti gerne andocken und Teamkollege von Neuzugang Enea Bastianini werden. Dass einer der drei im Team des Amerikaners Justin Marks unterkommt, setzt voraus, dass es nicht mit dem WM-Sechsten Raul Fernandez weitergeht, zuletzt Sprintsieger und Zweiter im Grand Prix in Assen, an dem auch KTM Interesse hat .

MotoGP-Startfeld 2027: