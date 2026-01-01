Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Talente von morgen: Ducati investiert in junge Ingenieure

Der dritte MotoStudent-Sieg in Folge für UniBo Motorsport zeigt: Ducatis Engagement in der Ausbildung trägt Früchte – und sichert dem Hersteller langfristig technisches Know-how.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Das Team von UniBo Motorsport mit Ducati-CEO Claudio Domenicali
Das Team von UniBo Motorsport mit Ducati-CEO Claudio Domenicali
Foto: Ducati
Das Team von UniBo Motorsport mit Ducati-CEO Claudio Domenicali
© Ducati

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Während sich Ducati im internationalen Motorradrennsport seit Jahren an der Spitze behauptet, richtet der Hersteller aus Borgo Panigale den Blick auch auf eine weniger sichtbare, aber strategisch wichtige Ebene: die Ausbildung des technischen Nachwuchses. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der erneute Erfolg des UniBo Motorsport Teams der Universität Bologna, das zum dritten Mal in Folge die MotoStudent International Competition gewann.

Werbung

Werbung

Der alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb brachte 2025 insgesamt 42 Hochschulteams aus aller Welt nach MotorLand Aragon. Dort setzte sich das Team aus Bologna mit dem Elektro-Prototyp Vega#88 durch, der in Zusammenarbeit mit Ducati-Ingenieuren entwickelt und von Testfahrer Alessio Aldrovandi bewegt wurde. Der Sieg ist das Ergebnis eines rund zweijährigen Entwicklungsprozesses, der weit über klassische Studieninhalte hinausgeht.

Die MotoStudent gilt als praxisnahes Ausbildungsformat, bei dem Studierende nicht nur konstruieren, sondern auch Projektplanung, Kostenkontrolle, Tests und Präsentation verantworten müssen. Genau dieser ganzheitliche Ansatz ist ein Grund, warum sich Industriepartner wie Ducati seit Jahren engagieren. Für den Hersteller ist das Projekt Teil der Aktivitäten der Fondazione Ducati, die seit 2006 Bildungsprogramme an der Schnittstelle zwischen Hochschule und Industrie unterstützt.

Empfehlungen

Ducati-CEO Claudio Domenicali freute sich über den Sieg in der MotoStudent
Ducati-CEO Claudio Domenicali freute sich über den Sieg in der MotoStudent
Foto: Gold & Goose
Ducati-CEO Claudio Domenicali freute sich über den Sieg in der MotoStudent
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Ducati-CEO Claudio Domenicali betonte anlässlich einer Veranstaltung in Bologna, dass aus dieser Zusammenarbeit inzwischen zahlreiche Berufseinstiege bei Ducati hervorgegangen seien. Damit wird die MotoStudent auch zu einem Instrument der Nachwuchsrekrutierung – insbesondere in einer Region, in der hochqualifizierte Ingenieure zunehmend gefragt sind.

Auch aus universitärer Sicht hat das Projekt Bedeutung. Rektor Giovanni Molari sieht in der Kooperation ein Beispiel dafür, wie akademische Ausbildung durch industrielle Praxis ergänzt werden kann. Für die Studierenden entstehe so ein realistisches Bild moderner Entwicklungsprozesse im Motorsport und in der Fahrzeugtechnik.

UniBo Motorsport ist dabei nur ein Baustein in einem größeren Ausbildungsnetzwerk, an dem Ducati beteiligt ist – darunter Programme wie «Fisica in Moto», duale Ausbildungssysteme oder internationale Ingenieursstudiengänge im Rahmen der Motor Valley University. Ziel ist es, technisches Know-how langfristig in der Region zu halten und weiterzuentwickeln.

Der dritte MotoStudent-Titel in Folge ist somit weniger ein sportlicher Erfolg im klassischen Sinne, sondern vor allem ein Indikator dafür, dass kontinuierliche Nachwuchsarbeit Wirkung zeigt – ein Faktor, der für die Zukunft des Rennsports ebenso entscheidend ist wie für die Serienentwicklung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien