Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Test in Barcelona: Bulega beeindruckte – auch Max Biaggi mischte mit

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega war beim privaten Test der MotoGP-Hersteller in Barcelona klar der Schnellste. Erstaunlich, wenn man sich die derzeitige Belastung des Ducati-Könners anschaut.

Von

Johannes Orasche und Ivo Schützbach

MotoGP

Nicolo Bulega hat ereignisreiche Wochen hinter sich
Nicolo Bulega hat ereignisreiche Wochen hinter sich
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega hat ereignisreiche Wochen hinter sich
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Während die Stammfahrer in der MotoGP nach dem Sachsenring-Wochenende in die Sommerferien abgetaucht sind, arbeiten die Testteams weiter an den Maschinen für die neue Ära ab 2027 mit von 1000 auf 850 ccm reduzierten Motoren, beschnittener Aerodynamik und ohne höhenverstellbares Fahrwerk. In den vergangenen Tagen übten mehrere Hersteller bei Privattests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo.

Werbung

Werbung

Einzig Yamaha fehlte dieses Mal in Katalonien. Für die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, arbeitete der Japaner Takaaki Nakagami, bei KTM saß Edeltester Dani Pedrosa im Sattel der neuen RC16. Der Spanier ließ sich auf seiner Hausstrecke eine persönliche Bestzeit von 1:39,99 min notieren und war damit schneller als Nakagami.

Ducati hinterließ den besten Eindruck

Den besten Eindruck hinterließ die Truppe von Ducati Corse, wo der zukünftige VR46-MotoGP-Pilot und Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega die Arbeit erledigte und wieder einmal verblüffte. Der Superbike-Dominator kam auf eine Bestzeit von 1:39,23 min und damit bis auf 1,7 sec an den Barcelona-Rekord von Alex Marquez (Ducati) aus dem Jahr 2025 heran. Bulega und Pedrosa waren die einzigen Akteure unter der 1:40er-Marke.

Im Artikel erwähnt

Bulega hatte die vergangenen Wochen einen vollgepackten Terminkalender: Vor den Rennen der Superbike-WM in Donington Park, die zeitgleich mit dem Sachsenring-GP stattfanden, war er am Donnerstag beim Goodwood Festival of Speed und am Wochenende davor bei der World Ducati Week. Neben regelmäßigen Tests mit der 850er-MotoGP-Ducati absolviert Bulega auch noch Superbike-Tests mit Michelin-Reifen.

Werbung

Werbung

Gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte der 26-Jährige, dass er etwas ausgelaugt ist: «In den vergangenen Wochen war ich mehr bei Events und beim Motorradfahren als zuhause. Okay, es gibt härtere Dinge im Leben als Motorräder zu fahren. Aber nach ein paar Tagen braucht der Körper etwas Entspannung, weil das ein sehr anstrengender Sport ist. Nach diesem Test möchte ich mir 15 oder 20 Tage abseits von Bikes gönnen.»

Max Biaggi fuhr über 100 Runden

Auch bei Aprilia gibt es noch keine Ferien: Das Werk aus Noale war in Barcelona mit Testpilot Lorenzo Savadori aktiv, er kam auf eine Zeit von 1:40,17 min. Aprilia-Ikone Max Biaggi, der zuletzt auch auf dem Sachsenring zu Besuch war, saß auf einer RSV4 in Stockausführung. Der 55-Jährige fuhr über beide Tage mehr als 100 Runden und ließ sich eine Bestzeit von 1:44 min notieren. Wichtig für Aprilia: Biaggi verfügt aus seinen Jahren in der Superbike-WM, 2010 und 2012 wurde er Weltmeister, über viel Erfahrung mit Pirelli-Reifen, die ab 2027 in der MotoGP zum Einsatz kommen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien