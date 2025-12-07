MotoGP: Türkei-GP 2027? Das sagt Toprak Razgatlioglu

Kehrt die MotoGP mit Top-Star Toprak Razgatlioglu in die Türkei zurück? Der Superbike-Champion und künftige MotoGP-Pilot für Pramac Yamaha äußerte sich positiv zu einem möglichen Comeback auf dem Istanbul Park Circuit. Im Rahmen der FIM-Gala, bei der Toprak zum dritten Mal als Superbike-Champion geehrt wurde, sprach SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach mit Toprak. Thema war dabei auch ein mögliches Comeback der Türkei im Rennkalender der MotoGP.

Toprak Razgatlioglu verriet: «Wir haben angefangen, darüber für 2027 zu sprechen. Vielleicht wird die MotoGP wieder auf dem Istanbul Park Circuit fahren. Es gibt dort einen neuen Asphalt, alles ist bereit. Wenn die MotoGP sagt, wir kommen nächstes Jahr, dann wird alles vorbereitet sein. Aber wir werden sehen.»

Mit einem Lachen setzte er nach: «Das wäre schön für mich, aber vielleicht besser erst 2027. Nicht in meinem ersten Jahr. Lieber 2027, wenn ich anfange, Podien einzufahren. Es ist mein Heimrennen und da muss ich ein Podium holen.» Und das könnte ihm im zweiten Jahr mit mehr Eingewöhnungszeit und neuem Reglement schon viel eher gelingen.

Dreimal fuhr die MotoGP schon auf der Strecke am Rand der türkischen Metropole Istanbul, nämlich von der Eröffnung des Kurses 2005 bis 2007. Seitdem fand kein Motorrad-GP in der Türkei mehr statt. Die Formel 1 blieb etwas länger, fuhr von 2005 bis 2011 in Istanbul und kehrte für zwei Rennen während der Corona-Pandemie 2020 und 2021 zurück. Dennoch sei die Strecke 2027 für die MotoGP einsatzbereit.

Toprak Razgatlioglu begeistert in seiner Heimat die Massen – ein guter Grund also für die MotoGP, ein Comeback in der Türkei mindestens in Betracht zu ziehen. Zu Beginn des Jahres 2026 wird es im Januar bereits einen Teamlaunch von Topraks Team Pramac Yamaha in der Türkei geben.