Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP: Türkei-GP 2027? Das sagt Toprak Razgatlioglu

Superbike-Weltmeister und 2026er-MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) über ein mögliches Comeback der Türkei in den Rennkalender der MotoGP ab der Saison 2027.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu beim Test in Valencia
Toprak Razgatlioglu beim Test in Valencia
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu beim Test in Valencia
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Kehrt die MotoGP mit Top-Star Toprak Razgatlioglu in die Türkei zurück? Der Superbike-Champion und künftige MotoGP-Pilot für Pramac Yamaha äußerte sich positiv zu einem möglichen Comeback auf dem Istanbul Park Circuit. Im Rahmen der FIM-Gala, bei der Toprak zum dritten Mal als Superbike-Champion geehrt wurde, sprach SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach mit Toprak. Thema war dabei auch ein mögliches Comeback der Türkei im Rennkalender der MotoGP.

Werbung

Werbung

Toprak Razgatlioglu verriet: «Wir haben angefangen, darüber für 2027 zu sprechen. Vielleicht wird die MotoGP wieder auf dem Istanbul Park Circuit fahren. Es gibt dort einen neuen Asphalt, alles ist bereit. Wenn die MotoGP sagt, wir kommen nächstes Jahr, dann wird alles vorbereitet sein. Aber wir werden sehen.»

Mit einem Lachen setzte er nach: «Das wäre schön für mich, aber vielleicht besser erst 2027. Nicht in meinem ersten Jahr. Lieber 2027, wenn ich anfange, Podien einzufahren. Es ist mein Heimrennen und da muss ich ein Podium holen.» Und das könnte ihm im zweiten Jahr mit mehr Eingewöhnungszeit und neuem Reglement schon viel eher gelingen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dreimal fuhr die MotoGP schon auf der Strecke am Rand der türkischen Metropole Istanbul, nämlich von der Eröffnung des Kurses 2005 bis 2007. Seitdem fand kein Motorrad-GP in der Türkei mehr statt. Die Formel 1 blieb etwas länger, fuhr von 2005 bis 2011 in Istanbul und kehrte für zwei Rennen während der Corona-Pandemie 2020 und 2021 zurück. Dennoch sei die Strecke 2027 für die MotoGP einsatzbereit.

Werbung

Werbung

Toprak Razgatlioglu begeistert in seiner Heimat die Massen – ein guter Grund also für die MotoGP, ein Comeback in der Türkei mindestens in Betracht zu ziehen. Zu Beginn des Jahres 2026 wird es im Januar bereits einen Teamlaunch von Topraks Team Pramac Yamaha in der Türkei geben.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien